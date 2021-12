Incidente sull’autostrada A10 Genova-Savona nel tratto compreso tra Albisola e Savona in direzione Ventimiglia, nei pressi della galleria Monte Pasasco Est all’altezza del chilometro 38, che ha visto coinvolte quattro autovetture

Sul luogo dello scontro sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, la Polizia Stradale e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Due persone sono rimaste ferite. Tra Varazze e il bivio per l’inizio della Complanare di Savona, in direzione di Ventimiglia, si sono formate code interminabili. Traffico bloccato anche a causa dei cantieri che da settimane paralizzano la Liguria con restringimenti di carreggiate e deviazioni.

I cantieri posti sui tratti di autostrada hanno creato rallentamenti e cambi di corsia e l’incidente tra le quattro automobili sarebbe avvenuto proprio a causa di questi disagi. Stanco di attendere in coda, uno degli automobilisti bloccato sulla A10 Genova-Savona a causa dell’incidente tra i quattro veicoli, ha deciso di passare il tempo in un modo a dir poco inusuale e il video girato da alcuni automobilisti ha fatto il giro del web.





La notizia è stata raccontata dal quotidiano online Primocanale, che sul sito ha pubblicato anche il filmato. Anche gli imprevisti possono essere affrontati con uno spirito diverso, in questo caso natalizio, e l’automobilista protagonista della notizia ne è la dimostrazione.

Il ragazzo era incolonnato con la sua auto da tempo, quando è sceso e ha deciso di montare il suo albero natalizio sulla autostrada senza dimenticarsi del camino e dei regali. Una scena subito ripresa dagli altri automobilisti, divertiti dall’idea del giovane e che grazie a lui, hanno passato qualche minuto in allegria prima di rimettersi in auto in attesa della ripartenza.