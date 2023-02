“Bast***, porco!”. Scopre il tradimento del fidanzato e scatta la follia: il video choc nella città italiana

Un’auto che picchia contro il portone di un palazzo e le urla furiose di una donna. Così i residenti di Latisana, comune italiano di 13mila abitanti in provincia di Udine, in Friuli-Venezia Giulia, si sono svegliati nel bel mezzo della notte. Il fatto è stato raccontato dal quotidiano locale Nordest24, che ha pubblicato anche il video.

Nel filmato registrato da uno dei residenti di Latisana, si sentono le botte dell’auto che sbatte contro il portone di una palazzina e un automobilista che prova a calmare la donna. Al volante dell’utilitaria che si scagliava contro il palazzo una donna di origina straniera ma residente nella Bassa friulana.

Latisana, auto contro un palazzo e urla per l’ex traditore

Come racconta il quotidiano, la donna ha perso il controllo a seguito di un tradimento da parte del compagno e così ha deciso di sfogare tutta la sua rabbia andando sotto casa sua e gridandogli tutto il suo odio. Non prima però di aver fatto schiantare la sua auto contro il portone di ingresso della palazzina di via Sottopovolo.

Il gesto della donna è stato testimoniato da un residente che ha ripreso la scena con il suo smartphone. Il video è poi finito sui social, dove in pochissimo tempo è diventato virale. Tante le proteste da parte dei residenti, che volevano solo dormire in pace, ma anche, come scrive Nordest24 “la preoccupazione per la pericolosità di una persona che, secondo quanto ricostruito, avrebbe perseguitato l’ex compagno da tempo”.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine di Latisana e un’ambulanza del 118. I residente sono stati svegliati prima dalle violente botte dell’auto contro il portone del palazzo e poi dalle urla della donna. “Bast***o, porco”, le urla della donna ripresa da uno dei residenti svegliati dal grande trambusto in strada. La donna è stata identificata e le autorità hanno proceduto nei suoi confronti per danneggiamenti e schiamazzi. (clicca qui per guardare il video)