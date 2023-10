Tetto di una chiesa cade durante un battesimo: 9 morti. Ma il bilancio della tragedia è destinato a salire, visto che oltre i 50 feriti, ci sono anche una ventina di dispersi. Tra le vittima di questa terribile tragedia, anche un neonato, probabilmente il bimbo che stava per essere battezzato. Un tragedia, il bilancio è davvero atroce come dicevamo. Le autorità per ora confermano 9 morti accertati, 20 dispersi e circa 50 feriti.

Sono gli inquirenti che, interrogati dalla stampa locale, fanno sapere: “Nove persone sono morte, “questo è il bilancio tragico fino a questo momento. Ora nei pressi della chiesa si sono riunite decine di persone in cerca di familiari. Col cuore in gola non sanno se saranno fortunati e li troveranno nei vari ospedali della zona, feriti ma vivi, o negli obitori. Nei video choc che stanno circolando in rete in queste ultime ore, sembra chiaro che a sia stata l’intera volta di copertura della chiesa.





Tetto di una chiesa cade durante un battesimo: 9 morti

Sembrerebbe in effetti un collasso totale della struttura portante che chiaramente, mancando di fondamenta, è collassata all’assenza dei piloni portanti. Ci troviamo nella città costiera di Ciudad Madero, fa sapere in un comunicato un portavoce del governo dello stato di Tamaulipas, in Messico. Per il momento sono ancora in corso le operazioni standard di rimozione dei detriti da parte dei vigili del fuoco e contestualmente anche la ricerca di sopravvissuti.

Si sospetta infatti, anche come riferisce la testata locale El Diario de Cudad Victoria, che oltre ai 9 morti accertati, anche altri 20 mancano all’appello. E come si sa, in questi casi, il tempismo è tutto. Chi non è morto per le ferite causate dal tetto caduto, ha le ore ore contante per via della poca aria. Ora i pompieri stanno cercando di fare di tutto nella speranza di trovare qualche anima ancora in vita all’interno della chiesa.

Ciudad Madero, situata sulle pittoresche coste del Golfo del Messico, è una città affascinante che si trova nello stato di Tamaulipas, nel Messico settentrionale. Ciudad Madero ha una lunga storia industriale che ha contribuito alla sua crescita e prosperità nel corso dei decenni. La città è stata fondata nel 1925 ed è stata un importante centro petrolifero nel paese.

