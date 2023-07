Squalo si avvicina a tutta velocità alla riva, panico tra i bagnanti. Il fatto è stato ripreso con un cellulare e il video pubblicato è diventato virale (lo potete visionare qui in basso, ndr). Il grosso squalo, probabilmente a caccia di una preda, sembrava parecchio agitato e ha provocato grande sconcerto nelle numerose persone che stavano facendo il bagno. In tanti, appena si sono resi conto dell’arrivo del temibile pesce, hanno iniziato ad urlare per far uscire tutti dall’acqua.

L’episodio è avvenuto in Florida sulla spiaggia di Perdido Key. Nel video, oltre alle grida di molti dei presenti, è possibile notare l’agitazione dello squalo. Non si sa per quale motivo, forse per le urla stesse dei bagnanti, o forse perché stava inseguendo un’agile preda, fatto sta che lo squalo nuota a velocità sostenuta. Un dettaglio che ha provocato ancor più terrore nelle numerose persone presenti.

Il video e la spiegazione di un esperto

Dopo la diffusione del video qualcuno, sulla base delle immagini riprese, ha provato ad identificare il tipo di squalo. C’è infatti chi è convinto che si tratti di uno squalo martello, una specie generalmente non pericolosa per l’uomo. Certo che i presenti e meno esperti si sono comunque spaventati a morte per l’arrivo del grosso pesce a pochi metri dalla riva.

Non è certo la prima volta che uno squalo viene avvistato in mare e così vicino alla riva. Nelle ultime settimane diversi avvistamenti sono avvenuti in Sicilia. Una verdesca è arrivata a pochi metri da un uomo che stava nuotando nel tratto di mare di fronte alla spiaggia di Oliveri, a Messina. Un altro avvistamento è stato fatto, nel litorale di Casteldaccia, in provincia di Palermo, stavolta il protagonista era uno squalo azzurro.

This is probably a hammerhead shark going after a ray. Hammerheads are generally no threat to humans. This video was taken Sunday afternoon at Perdido Key, Florida (near Pensacola) by Jennifer Ward. pic.twitter.com/OqBveCUFOf — Allen Strum (@WEARAllenStrum) July 3, 2023

Infine al largo delle coste catanesi, infine, alcune barche si sono trovate nelle stesse acque di uno squalo martello. Nei giorni scorsi, inoltre, uno squalo di circa tre metri è stato visto nuotare attorno a una barca di pescatori al largo del porto di Livorno.

