Diverse unità speciali di polizia sono state dispiegate vicino a un edificio nel centro della città dopo che un uomo ha fatto irruzione in un bar e ha preso in ostaggio alcune persone. La notizia è stata data dalla polizia in una dichiarazione pubblicata sui social media. Ha aggiunto che 150 case sono state evacuate e che la popolazione è stata invitata a rimanere lontana dalla zona dove diverse persone sono state tenute in ostaggio in un locale.

Secondo le prime notizie confermate dalla polizia e riportate dai quotidiani locali, un uomo avrebbe preso degli ostaggi in un bar e afferma di avere degli esplosivi. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia, le squadre dei vigili del fuoco con gli artificieri e i paramedici.





Olanda, persone tenute in ostaggio in un bar a Ede

Le forze dell’ordina hanno istituito un perimetro di sicurezza e circa 150 residenti locali sono stati evacuate. Il fatto è accaduto nella città di Ede, nell’Olanda orientale, sabato mattina presto e le case della zona sono state evacuate. La conferma è arrivata dalla polizia, ma al momento non ci sono indicazioni di un movente terroristico.

Il quotidiano nazionale de Telegraaf, citando diverse fonti anonime, ha riferito che un uomo armato ed esplosivo teneva sotto scacco le persone nel locale notturno Petticoat. Un giornalista dell’emittente NOS ha dichiarato che sulla scena si trovano un robot telecomandato, unità antiesplosivo e polizia in equipaggiamento d’assalto. I treni da e per Ede sono stati cancellati, ha dichiarato l’operatore ferroviario NS sul suo sito web.