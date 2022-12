Le feste di Natale per una famiglia si sono trasformate in una tragedia. Una intera comunità è sotto choc da giorni non si avevano notizie di un ragazzo di 20 anni. La sera di Natale dopo essere uscito non ha più fatto rientro a casa. L’ultima volta è stato visto vicino ad un bar: da quel momento il ragazzo ha fatto perdere le sue tracce. Di lui non si sapeva più nulla: la sua sparizione ha lasciato sotto choc la sua famiglia.

Il fatto di cronaca è accaduto nella contea di Stillwater nel Minnesota (Stati Uniti). George è stato visto l’ultima volta nei pressi di un bar di Minneapolis-St. Paul. Centinaia di persone si erano radunate la mattina di Natale per prendere parte alla ricerca di Musser, visto l’ultima volta in un bar di Minneapolis-St. Paul sabato mattina presto, riferisce Ren Clayton della CBS Minnesota. Una delle ultime persone ad averlo visto è stata Ally McKay.

George Musser trovato morto dopo aver fatto perdere le sue tracce

“Verso l’1:30 del mattino, si è avvicinato allo stand in cui ero seduto con i miei amici e stava parlando con noi”, ha detto McKay. “E ci ha detto che doveva andare in bagno e poi non è più tornato”. Le chiavi e il portafoglio di Musser sono stati trovati vicino al bar. La sua macchina era ancora nel parcheggio. Indossava un berretto nero, una flanella grigia abbottonata e jeans scuri. Non aveva una giacca nonostante le temperature gelide.

E nelle ultime ore è arrivata la triste notizia che ha sconvolto la famiglia di George Musser e l’intera comunità di Stillwater. Il corpo del 20enne è stato trovato senza vita: a Baytown Township, ha riferito CBS Minnesota. “La famiglia di George è stata informata. Non ci sono altre informazioni in questo momento poiché questo caso è ancora sotto inchiesta”, ha detto la polizia. Amici e persone care si sono riuniti lunedì per una veglia a lume di candela per commemorare Musser. “George, ti vogliamo bene”, ha detto Kent Musser, il padre di George. “Ti amiamo tutti e ci manchi così tanto”.

La zia di Musser, Anne Weber, dice che non ci sono parole per descrivere la sensazione di perdita. “Ogni volta che veniva a una riunione di famiglia, si avvicina e abbraccia tutti e dice loro che li ama”, ha detto Weber. “Farebbe la stessa cosa quando se ne andasse. Questa è una delle cose di cui abbiamo parlato: se potessimo essere tutti più simili a George”. Il freddo ha limitato la veglia a circa 15 minuti, ma molti si sono attardati ad abbracciarsi, con le lacrime agli occhi. “Era solo un bravo ragazzo, ed è semplicemente straziante”, ha concluso Weber. La famiglia di Musser dice che la polizia ha video di lui in luoghi diversi che confermano che stava viaggiando per la città. Gli agenti stanno ancora indagando sul caso.