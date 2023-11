Sono adolescenti le due persone accusate di aver ucciso una ragazza di 16 anni in un parco. I due avevano una lista con cinque nomi di persone che volevano uccidere, una di queste è la vittima del feroce omicidio organizzato l’11 febbraio 2023. I suoi presunti assassini sono accusati di aver pianificato l’omicidio per diverse settimane, se non mesi, prima di attirare la vittima in un parco con la scusa di sniffare della cocaina.

Secondo la giuria i due adolescenti, 15 anni al momento del fatto, hanno pianificato di uccidere la 16enne due settimane prima, ma sono stati ostacolati quando lei ha annullato l’incontro all’ultimo minuto. La ragazza e il ragazzo, che non possono essere nominati perché minorenni, avrebbero pugnalato la vittima 28 volte in un “attacco prolungato e violento” l’11 febbraio 2023.

Brianna Ghey, studentessa uccisa da due 16enni

Brianna Ghey, questo il nome della vittima, era transgender. Nato maschio, da qualche anno viveva e si vestiva come una ragazza. Gli imputati, che ora hanno 16 anni, si sono accusai reciprocamente dell’efferato omicidio ma la giuria ha spiegato: “La tesi dell’accusa è che gli imputati sono ugualmente colpevoli. Agendo insieme, hanno pianificato ed eseguito il loro piano per ucciderla”.

La ragazza ha incontrato Brianna nel novembre 2022 e ha detto al suo amico di essere “ossessionata” da lei, che ha descritto come “davvero diversa”. “Sono ossessionata da qualcuno che conosco ma non provo sentimenti per lui… Si chiama Brianna… Non so come spiegarlo. Inoltre ha un ca* lol”, si legge nei messaggi. Nel gennaio 2023, l’interesse della giovane per Brianna era “diventato più oscuro” iniziando a parlare di omicidio con un’overdose di pillole, dicendo che le persone “sanno già che è depressa e me*, quindi nessuno sospetterebbe”, ha spiegato la corte.

Durante le indagini sono spuntate delle chat in cui la ragazza parlava di video di torture del dark web e dell’omicidio di Brianna. Nella chat con l’amico sono state lette frasi choc come: “Sì, sarà più facile (riferito all’omicidio) e voglio vedere se urlerà come un uomo o una ragazza”. L’11 febbraio Brianna è stata uccisa dai due in un parco a Culcheth, nel nord-ovest dell’Inghilterra. Il corpo senza vita della 16enne è stato trovato da una coppia che portava a spasso il cane. I paramedici hanno tentato di rianimarla ma è stata dichiarata morta alle 16:02. È stata pugnalata 28 volte con un coltello da caccia di 13 centimetri che il 16enne aveva comprato sei settimane prima. “Non c’è dubbio che sia stata vittima di un’aggressione prolungata e violenta”, ha detto la giuria.