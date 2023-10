Terribile terremoto, oltre 2000 morti e 10mila feriti. È questo il disastroso bilancio dell’ultimo sisma. Un’intera provincia in ginocchio dopo che la terra ha tremato, di nuovo. Il bilancio è davvero devastante ed è solo quello provvisorio. Le vittime hanno superato le 2mila unità e i feriti 10.000. Ma questi sono numeri parziali, che sono destinati a crescere nelle prossime ore, sopratutto in vista dei dispersi che in questi casi lottano, nella migliori delle ipotesi, contro il tempo.

>> “Dio mio, ma che fa?”. Follia al museo, il turista va fuori di testa ed è choc totale: “Mai vista una roba simile”

Secondo le autorità poi, che hanno diramato questi terribili dati, anche 1.300 case, se non di più, sono state totalmente o parzialmente distrutte. A rendere ufficiale tutte le varie testimonianze che nel corso di questa mattina si sono susseguite sui social, è l’istituto geosismico americano (Usgs). Gli esperti hanno quindi segnalato un terremoto di magnitudo 6.2 nell’ovest dell’Afghanistan, a 55 km a nord-est di Zindah Jan.





Terribile terremoto, oltre 2000 morti e 10mila feriti

Sembra che la scossa principale, scrive l’Usgs, ha avuto l’epicentro a circa 40 chilometri dalla città di Herat ed è stata seguito poco dopo da una seconda di magnitudo 5.5 che ulteriormente aggravato le cose. Poco dopo arriva anche un comunicato del regime talebano di Kabul attraverso l’autorità per la gestione delle emergenze. Secondo loro, scrive l’agenzia Anadolu, al momento i morti sarebbero 2.053 e 9.249 i feriti.

Sembra che il primo terremoto abbia colpito questo territorio alle ore 11.00 locali. Pochi istanti dopo una fonte giornalistica dell’Afp ha riferito che la popolazione è uscita immediatamente dagli edifici e scesa in strada. L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in Afghanistan ha dichiarato di aver inviato 12 ambulanze a Zenda Jan per evacuare le vittime negli ospedali.

In Afghanistan, the earthquake has resulted in 2,253 deaths and 9,240 people injured

#AfghanistanEarthquakepic.twitter.com/2OAKauo9SG — Nazia Aftab (@NaziaAftab09) October 8, 2023

Sono immagini terrificanti quelle che arrivano dall’#Afghanistan, colpito ieri da un #terremoto di magnitudo 6.2.

Il bilancio, ancora provvisorio, conta oltre duemila vittime e più di diecimila feriti.



Non abbandoniamo, ancora una volta, il popolo afgano. pic.twitter.com/637TpJipRi — Possibile (@PossibileIt) October 8, 2023

“I partner e le autorità locali prevedono che il numero delle vittime aumenterà man mano che gli sforzi di ricerca e salvataggio continueranno tra le notizie secondo cui alcune persone potrebbero essere intrappolate sotto gli edifici crollati”, hanno quindi affermato le Nazioni Unite. “Mentre continuano a essere segnalati morti e vittime del terremoto, le squadre sono negli ospedali per assistere il trattamento dei feriti e valutare ulteriori bisogni”.

Leggi anche: Incidente choc: bus si ribalta: 16 morti e 27 feriti. Ci sono donne e bambini