La terra ha tremato per secondi interminabili. Una scossa violenta, di magnitudo 6,7, l’epicentro delle quale è stato localizzato a 70km di profondità. Paura tra la popolazione che ha cercato rifugio in strada mentre decine sono state le chiamate alle forze dell’ordine. Non è la prima volta che l’area viene colpita da un sisma, l’intera zona è infatti una delle più a rischio del pianeta. Centinaia sono le scosse che si registrano ogni anno.

La maggiore parte delle quali, per fortuna, senza conseguenze mentre altre a carattere catastrofico, superiori alla magnitudo 7.5 della scala Richter. Convivere con i terremoti non mette al riparo dalla paura, come dimostrano le immagini questa mattina, mentre continuano ad arrivare notizia alla spicciolata degli effetti del sisma.





Filippine, terremoto di magnitudo 6.7 è nell’isola di Mindanao

Il terremoto è avvenuto nella Filippine. La scossa è stata avvertita alle 16:14 ora locale, le 9:14 in Italia. L’epicentro del sisma è stato registrato, come detto, a 70 chilometri di profondità, a 53 chilometri a sud di General Santos. Non ci sono state segnalazioni immediate di danni o feriti gravi e non è scattato alcun allarme tsunami. Le autorità invitano alla prudenza.

Il capo della polizia della città di Koronadal, vicino all’epicentro del terremoto, ha detto che non ci sono notizie di vittime, ma i funzionari stanno controllando un centro commerciale che sembra sia stato danneggiato. “Ai dipendenti è stato ordinato di evacuare per la loro sicurezza. Secondo la polizia della zona ci sono stati danni ingenti, ma non abbiamo ancora potuto accertare con certezza l’entità”, ha detto Mio al telefono alla Reuters.

Le Filippine si trovano sul cosiddetto “Anello di Fuoco del Pacifico”, una zona che assorbe circa il 90% dell’attività sismica e vulcanica del mondo e che viene colpita da circa 7.000 terremoti all’anno, la maggior parte dei quali moderati.