Si chiama Sara Montemerani ed è un medico del 118 ad Arezzo e responsabile sanitaria, oltre che volontaria alla Misericordia di Torrenieri. Dopo il terribile terremoto in Turchia è volata nella zona colpita dal sisma insieme alla task force dei pompieri Usar, specializzati nella ricerca delle persone sotto le macerie, ed è riuscita a salvare un 23enne.

È stata la stessa dottoressa a raccontare i fatti a Montalcinonews.com. Una giornata che il medico e tutto il resto della task force non dimenticheranno facilmente. Siamo in Antiochia, Turchia, zona devastata dal terremoto, dove in questi giorni i soccorsi italiani sono arrivati per aiutare la popolazione colpita dal sisma.

Terremoto in Turchia, il medico Sara Montemerani salva un ragazzo

Sara è la protagonista della storia a lieto fine. “Giornata più che soddisfacente, dopo 9 ore di lavoro siamo riusciti a estrarre un ragazzo. Era sotto 4 piani. Non era scontato riuscire a portarlo fuori… le lacrime del ragazzo ci hanno ripagato di tutta la fatica”, ha raccontato Sara Montemerani in una serie di messaggi scambiati con il presidente della Regione Toscana.

Insieme a lei anche l’infermiere Samuele Pacchi e i vigili del fuoco Piero Conti e Filippo Barbagli provenienti dalla Toscana e dal Lazio. “Un intervento iniziato su una palazzina crollata ad #Antiochia, i #vigilidelfuoco #USAR (Urban Search And Rescue) provenienti dalla Toscana e dal Lazio sono riusciti a salvare un giovane sepolto sotto le macerie. Sono due i ragazzi che i vigili del fuoco italiani sono riusciti a salvare in due distinte operazioni di soccorso nella città turca di Antiochia”, si legge nel tweet dei Vigili del Fuoco.

Ricevo questo bellissimo messaggio da Sara, nostra operatrice del 118 impegnata nel #terremoto in Turchia e Siria, che orgoglio per tutta la Toscana! 💙 pic.twitter.com/WT5VabLKJY — Eugenio Giani (@EugenioGiani) February 8, 2023

“Dopo 9 ore d’intervento squadre #USAR #vigilidelfuoco hanno salvato un 23enne bloccato tra le macerie di una palazzina crollata ad Antiochia. Operazioni estremamente complesse per le numerose scosse di assestamento”, conclude la nota del 115. “Grazie per il vostro impegno”, ha scritto in risposta il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani su Telegram.