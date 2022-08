Tenta di aprire il portellone dell’aereo su cui era in viaggio gridando: “Ci vediamo in paradiso!”. Questo è quello che è successo a bordo del Boeing della TUI Airways in rotta da Paphos a Manchester. Un uomo, alterato sicuramente da alcool e/o droga, prima ha iniziato a pregare, poi a vaneggiare e infine a minacciare – e a provare – di aprire la porta d’emergenza dell’aereo in pieno volo. Le presone che erano vicino a lui, a quel momento, hanno dovuto letteralmente bloccare l’uomo che ha provato ad aprire il portellone dell’aereo.

A quel punto sono per fortuna intervenuti tutti gli addetti e il personale di bordo. Naturalmente, a quel punto, il volo è stato “dirottato” per questioni di sicurezza verso Zagabria. I testimoni oculari hanno raccontato di aver visto l’uomo assumere una sostanza simile alla cocaina e pregare sul pavimento del Boeing, prima di minacciare gli altri passeggeri e il personale di cabina. A raccontare la storia per la prima volta è il Manchester Evening News.





Tenta di aprire il portellone dell’aereo su cui era in viaggio

Kirsty, una passeggera che ha assistito alla scena, era seduta con suo marito e due figli quando è scoppiato il caos. Ha descritto l’incidente come “l’esperienza più spaventosa della mia vita”. Al giornale ha raccontato che l’uomo ha indicato lei e i suoi figli urlando: “Ci vediamo in paradiso”.

E ancora: “Mentre si accovacciava sul pavimento pregando, ho gridato aiuto. L’unico aiuto che ho ricevuto è stato quello di mio marito che ha preso in mano la situazione per difendere e proteggere tutti su questo volo”. Un altro testimone è James Rawcliffe, 38 anni. L’uomo era seduto nella parte anteriore dell’aereo con sua moglie e sua figlia quando ha notato un trambusto nella parte posteriore dell’aereo.

Abandoned by @TUIUK in Zagreb airport 😢 emergency landing and now left stranded after already having a previous 24 hour delay from Paphos to Manchester. No updates at all, children sleeping on the floor. #tui pic.twitter.com/bNBWw9ZAFj — Shannon (@Shannonvsxxx) August 16, 2022

“C’erano un sacco di persone che andavano verso il ragazzo e cercavano di calmarlo. Poi è intervenuto anche un agente di polizia fuori servizio. Mentre si inginocchiava ha detto ‘Vi vedrò tutti in paradiso’, poi è andato verso la porta per provare ad aprirla prima che tre ragazzi gli saltassero addosso. C’erano urla, pianti e panico puro”. Follia.

Soffre con tosse e vomito. Dopo l’esame la scoperta choc dei medici, cosa aveva dentro