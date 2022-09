Tanya Pardazi, studentessa di filosofia alla Toronto University, star dei social e finalista al concorso di Miss Toronto, è morta in un incidente di paracadutismo dopo che il suo paracadute principale non si è aperto. Era la prima volta che si lanciava da sola.

La 21enne aveva completato un corso con Skydive Toronto a Innisfil, Ontario, e per questo motivo era abilitata al lancio in solitaria: il fatale salto è avvenuto a circa 1200 metri di altezza. Secondo quanto ricostruito da Skydive Toronto, Tanya Pardazi “ha rilasciato un paracadute principale a rotazione rapida a bassa quota senza il tempo o l’altitudine necessari per il gonfiaggio del paracadute di riserva”.





Tanya Pardazi, famosa tiktoker muore in un incidente col paracadute

La sua amica, Melody Ozgoli, ha detto a CTV News Toronto che questa era la prima volta che saltava da sola. “Tanya aveva un interesse per tutto ciò che era nuovo e avventuroso”, ha detto Ozgoli. “La vita era troppo noiosa per lei e cercava sempre di fare qualcosa di avventuroso. Ha davvero vissuto ogni secondo al massimo”. Tanya Pardazi aveva 100.000 follower su TikTok. Non è chiaro se la giovane stesse tentando la tragica acrobazia di paracadutismo per un video di TikTok.

“Questo è lo shock più grande per noi. È molto difficile da elaborare. Sono passati un paio di giorni, ma ancora non ci crediamo”, ha detto l’amica Melody Ozgoli. Altri hanno ricordato Tanya Pardazi come “coraggiosa” e molto popolare. “Tutti quelli che l’hanno incontrata sono stati fortunati”, ha detto Kimia Sepanlou a CTV News Toronto. “Ogni volta che l’abbiamo vista, sapevamo che ci aspettavamo un’avventura perché non le piaceva lasciare che se stessa, o le persone a lei più vicine, si annoiassero”.

“Riposa in pace amica mio”, ha scritto un fan. Mi dispiace che tu sia stata portata via da noi così presto. Spero che l’aldilà sia tutto ciò che hai immaginato e anche di più, finché non ci incontreremo di nuovo”. Un altro ha aggiunto: “Non riesco letteralmente a credere che se ne sia andata. Non l’ho mai incontrata, ma è una grande fonte di ispirazione per me”. La morte di Tanya Pardazi arriva più di un mese dall’incidente nel sud-est del Brasile in cui è morto il 38enne Andrius Jamaico.

