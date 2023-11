Incredibile e drammatica scoperta all’interno di una casa. Era scomparsa nel nulla da un anno e dopo la denuncia della madre, le forze dell’ordine si erano messi alla ricerca della giovane, che è stata purtroppo trovata morta. E il luogo in cui è stata nascosta è stato alquanto agghiacciante. La notizia ha ovviamente scioccato tutti e non si parla d’altro in tutto il mondo. Veramente terribile la fine fatta dalla 35enne, che purtroppo non è più in vita.

Il suo nome era Heather ed era scomparsa improvvisamente precisamente da più di un anno, parliamo dell’estate 2022. Ora è stata trovata morta e la sua famiglia ha ricevuto questa tragica informazione dalle autorità competenti che stavano indagando sul caso. Quando la polizia ha fatto irruzione per una perquisizione in un’abitazione, dove si presumeva potesse esserci la ragazza, gli agenti hanno effettivamente rinvenuto il suo cadavere.

Scomparsa da un anno, trovata morta a 35 anni: la scoperta choc

Secondo quanto è stato rivelato dagli investigatori, la giovane scomparsa da oltre un anno che si chiamava Heather Schwab è stata trovata morta dentro il frigorifero, situato nella cucina della residenza del fidanzato. Una volta recuperato il corpo, il partner Chad Chritopher Stevens è stato tratto in arresto e per il momento le accuse sono quelle di manomissione di prove e vilipendio di cadavere. Anche se la sua posizione potrebbe anche aggravarsi.

Era stata la mamma della vittima a denunciare la sparizione di Heather, infatti la figlia non dava più notizie di sé da circa 12 mesi. La signora aveva saputo dall’ex coniuge del 41enne che quest’ultimo aveva confidato di aver ammazzato la giovane e di averla sepolta nel cortile. Quando è stato arrestato dai poliziotti, lui ha però ammesso che la sua fidanzata è deceduta il 26 luglio dell’anno scorso e di aver messo il corpo nel frigorifero perché aveva paura di essere accusato di omicidio. Sarà adesso l’autopsia a chiarire se ci sia stata una morte violenta o meno.

Il cadavere di Heather era ovviamente in stato di decomposizione. Chad ha anche aggiunto alla polizia di aver avuto aggressioni fisiche con lei e di averla anche minacciata di morte in diverse occasioni. Il corpo era nel frigo “avvolto in abbondanti quantità di pellicola trasparente“. Una tragica conclusione per un caso che era irrisolto da oltre un anno.