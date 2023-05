Si grida al miracolo al monastero benedettino del Missouri, dopo che sui social si è diffusa la notizia di suor Wilhelmina Lancaster, morta all’età di 95 anni nel 2019. Lo scorso weekend, tra i 10.000 e i 15.000 fedeli hanno visitato la cappella dei Benedettini di Maria, Regina degli Apostoli, a Gower, una piccola città a 40 miglia a nord di Kansas City. La notizia è stata confermata dallo sceriffo della contea di Clinton Larry Fish su Facebook. Non solo, i funzionari locali hanno detto che si aspettano che i visitatori continuino a fare il pellegrinaggio dal Canada e dal Messico per diversi mesi.

Lo sceriffo Fish si è anche detto preoccupato perché le strade sterrate della zona rurale in cui si trova il monastero benedettino non sono state progettate per servire il grande traffico di questi giorni. Un via vai di fedeli che ha suscitato molto interesse anche al di fuori della contea del Missouri. Il corpo di suor Wilhelmina Lancaster è stato riesumato ad aprile e i funzionari che si sono occupati della traslazione sono rimasti senza parole. Il corpo della 95enne, infatti, era intatto. Come lo erano gli abiti monacali con i quali era stata seppellita.

Leggi anche: Colpita da un fulmine, ma è incredibilmente ancora viva. La storia di questa suora ha dello straordinario





Wilhelmina Lancaster, il corpo intatto della suora morta 4 anni fa

Secondo una dichiarazione dei Benedettini di Maria, Regina degli Apostoli, la suora è stata sepolta in una semplice bara di legno senza alcuna imbalsamazione. Quando le suore benedettine hanno riesumato la loro fondatrice si aspettavano di trovare le ossa nella sua bara, ma sono rimaste scioccate nel vedere il suo corpo completamente intatto e “un abito religioso perfettamente conservato”. Sul caso ora indaga la diocesi di Kansan City. Si valuta l’ipotesi di un caso di incorruttibilità, che secondo la tradizione cattolica, indica un intervento divino che arresta o rallenta la decomposizione come segno di santità.

Il corpo della suora è stato ricoperto da una cera protettiva ed esposto all’interno della cappella. I suoi resti, inizialmente riesumati per essere collocati in un nuovo santuario, verranno riposti in una teca di vetro. Le suore speravano di mantenere privata la loro scoperta, ma un’e-mail interna è stata pubblicata online e la scoperta ha fatto notizia. “Sembrava proprio che la presenza di Dio fosse lì non appena sono entrato nel monastero. È un vero miracolo. Lo penso davvero ”, ha detto a FOX4 Rita Cospelich, una visitatrice di Blue Springs, Missouri. “Dio opera in modi strani con i miracoli”.

Tuttavia, la diocesi di Kansas City-St. Joseph ha affrontato con cautela la questione che nega la scienza. “La condizione dei resti di suor Wilhelmina Lancaster ha comprensibilmente generato un interesse diffuso e sollevato questioni importanti”, ha affermato la diocesi. “Allo stesso tempo, è importante proteggere l’integrità dei resti mortali di suor Wilhelmina per consentire un’indagine approfondita”.