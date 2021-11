“Seimila euro per i regali di Natale”. Una mamma 46enne disperata: “La mia famiglia è così…”

A Natale, 22 regali per 22 figli. La storia vede come protagonista una donna di 46 anni, mamma di una famiglia numerosissima che, con il Natale alle porte, non può che prevedere di spendere un bel patrimonio per rendere felici tutti. Durante un’intervista, Sue Radford ha rivelato la cifra stratosferica a cui dovrà andare incontro per fare trovare sotto l’albero a ciascuno il proprio regalo.

A vivere sotto lo stesso tetto, 19 figli, mentre i maggiori, Chris di 31 anni e Sophie di 26, hanno deciso di trasferirsi. In ogni caso, i regali di Natale saranno 22 per la numerosissima famiglia di Sue Radford, composta in ordine di età da Chloe, di 25 anni, Jack, 23 anni, Daniel 21 anni, Luke di 20. E ancora, Millie, di 19, Katie di 18.

E per finire, James, di 17 anni, Ellie, di 15, Aimee, di 14, Josh, di 13, Max, di 12, Tillie, di 10 e i più piccoli Oscar, nove anni, Casper, di otto, Hallie, di cinque, Phoebe, di quattro, Archie, di tre, Bonnie di due e la piccola Heidie. Ci sarebbe stato anche Alfie, ma purtroppo il bimbo è nato morto nel 2014.





Non solo Sue conta di spendere ben 5mila sterline, ovvero circa 6mila euro, destinati ai regali di Natale, ma la donna mette in ballo anche altre spese per fare fronte al periodo di festività, poi sottolinea: “Non è assolutamente vero che siamo ricchi, come molti credono”. La famiglia Radford è proprietaria di una pasticceria, la The Radford Pie appunto.

“Esser ricchi per me significherebbe avere una grande villa, super car e qualche barca. Assolutamente non è così”, aggiunge Sue. E come si accennava, la super mamma ha già previsto un Natale alquanto movimentato, tra spese e preparativi. Sue e Noel hanno confessato di consumare circa 70 rotoli di carta da regalo ogni anno e di preparare un tacchino del peso di 7-10 chili con patate e cavolini di Bruxelles. Ala tradizione non si può venir meno, figuriamoci nel caso della famiglia più numerosa d’Inghilterra.