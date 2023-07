Con le lotterie più popolari, vincere il jackpot è uno su un milione. Se non impossibile, qualcosa di davvero raro. Ma c’è stata persona, il matematico Stefan Mandel, che è diventato famoso per aver vinto alla lotteria 14 volte. Negli anni ’60, l’economista rumeno, viste le difficoltà economiche, si è dovuto inventare un metodo per arrivare a fine mese. Così si è messo a studiare gli scritti del matematico Leonardo Fibonacci sulla probabilità. Dopo anni di studi, il matematico è riuscito a creare un algoritmo per la scelta dei numeri, un metodo che ha chiamato “condensazione combinatoria”.

Si tratta di un metodo matematico capace di prevedere cinque dei sei numeri vincenti della lotteria. Insieme a un gruppo di amici ha giocato un numero enorme di biglietti, e grazie al suo studio è riuscito a vincere il premio, corrispondente a circa 20.000 dollari dell’epoca. Levando tutte le spese, alla fine la vincita è stata di 4.000 dollari, abbastanza per fuggire dal regime comunista del paese e trasferirsi in Australia, per iniziare una nuova vita con la sua famiglia.

Leggi anche: Compra un Gratta e vinci e vince 100 euro. Quando va in tabaccheria fa l’incredibile scoperta





Stefan Mandel, il matematico che con il suo metodo ha vinto 14 volte alla lotteria

Dopo aver vintola lotteria, Stefan Mandel ha capito che poteva usare il suo metodo matematico per vincere anche altre lotterie e quindi mettere da parte un bel gruzzolo. Stefan Mandel ha inventato un sistema di automazione utilizzando i computer per utilizzare il suo algoritmo per compilare automaticamente i suoi biglietti utilizzando tutte le possibili combinazioni. Insomma, un metodo che poi gli ha permesso anche di non perdere troppo tempo per compilare le schedine delle lotterie a cui partecipava. Il metodo era semplice, secondo gli studi effettuati dal matematico, per molte estrazioni della lotteria, il costo per comprare i biglietti per ogni possibile combinazione era molto inferiore alla vincita. Stefan Mandel

Grazie a questo metodo, il matematico ha vinto in totale 14 premi importanti e migliaia di premi minori giocando alle lotterie dell’Australia e del Regno Unito. Ha fondato un’azienda assumendo 16 persone per stampare i biglietti per lui e ha vinto di nuovo il jackpot e molti premi minori. Nel ’92, il jackpot era di 27 milioni, e il gruppo di Mandel lo vinse insieme ad altri premi minori. Anche se non era illegale, questa azione scatenò battaglie legali che durarono anni, e l’economista venne indagato dalla CIA, dall’FBI e da alcuni organi australiani.

Dopo le 14 vittorie, anche se di fatto Mandel non ha mai infranto alcuna legge, lo stato Australiano è intervenuto per introdurre delle leggi che vietavano l’uso del metodo per vincere. Alla fine Stefan Mandel è finito in bancarotta per non essere riuscito a pagare a sufficienza gli investitori che acquistavano i biglietti che poi permettevano le vincite.