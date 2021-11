Un uomo che aveva avuto un incidente stradale ed era stato dichiarato morto è stato trovato vivo in un congelatore dell’obitorio dai suoi familiari. Srikesh Kumar, 45 anni, è stato portato in una clinica in condizioni critiche dopo essere stato investito da una moto a Moradabad, a est della capitale New Delhi.

L’elettricista è stato portato in una struttura medica privata dopo l’incidente, dove un medico lo ha dichiarato morto all’arrivo. Venerdì è stato poi trasferito in un ospedale per l’autopsia. La polizia è stata informata e il suo corpo è stato conservato nella cella frigo dell’obitorio fino all’arrivo della sua famiglia sei ore dopo.

l sovrintendente medico capo di Moradabad, il dottor Shiv Singh, ha dichiarato: “L’ufficiale medico di emergenza aveva visto il paziente alle 3 del mattino e non c’era battito cardiaco. Aveva esaminato l’uomo più volte, ma quando una squadra di polizia e la sua famiglia sono venute da noi per avviare le pratiche per l’autopsia, è stato trovato vivo”.





Secondo The Times of India, un documento è stato firmato dai membri della famiglia che hanno acconsentito all’autopsia e hanno identificato il corpo, ma poco dopo la cognata del signor Kumar, Madhu Bala, ha notato un movimento del corpo e poi si è resa conto che l’uomo stava ancora respirando.

“Non è affatto morto. Come è successo? Guarda, vuole dire qualcosa, respira”, si sente in un video registrato all’interno dell’obitorio. La cognata dell’uomo ha detto che Kumar deve ancora riprendere conoscenza e che la sua famiglia presenterà una denuncia contro i medici per negligenza.