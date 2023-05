Sul podcast The Unfiltered Bride, trasmesso dal Gloucestershire, le conduttrice e wedding planner Georgina e Beth hanno raccontato una vicenda alquanto assurda, simile alle scene dei film o delle serie tv. Il tutto è accaduto ovviamente durante un matrimonio, a causa del tradimento avvenuto da parte della sposa con il testimone nei confronti dello sposo.

Parte di questa puntata è anche finita su Tik Tok e ovviamente in pochissimo tempo il video ha raggiunto milioni di visualizzazioni. Ciò che ha più sorpreso non riguarda il tradimento in sé, dato che già altre volte si sono sentite situazione simili tra sposa e testimone. È stata invece la scelta adoperata dal marito, per far capire che fosse da tempo a conoscenza di questa relazione tra i due, ad aver lasciato tutti a bocca aperta.

Beccati sposa e testimone: ecco cosa ha fatto il marito quando lo ha scoperto

Il marito era in realtà da tempo a conoscenza di questa frequentazione tra la sposa e il testimone, ma ha deciso comunque di sposare la donna per mettere in pratica la sua vendetta. Oltre a lui, anche tutta quanta la sua famiglia era al corrente dei fatti. L’uomo, durante il ricevimento, ha voluto distribuire delle foto, ai familiari della moglie e del testimone, nelle quali c’erano proprio i due amanti impegnati in un atto sessuale.

Nello specifico nel podcast è stato detto dalle conduttrici: “C’è stata la cerimonia, l’aperitivo, il pranzo e poi, a un certo punto, lo sposo ha detto agli invitati ‘Stanno arrivando delle buste per ognuno di voi. Ci sono le foto della sposa che scop* con il testimone, io me ne vado’. Ha lasciato cadere il microfono e lui e tutta la sua famiglia lo sapevano e se ne sono andati perché volevano che la sposa avesse dovuto pagare il cibo. La famiglia della sposa ha pagato tutto“.

Tante persone hanno commentato la bizzarra storia affermando di non crederci. Alcuni utenti sostengono la scelta del marito e affermano: “Nella vita è tutta una questione di tempismo, lui un mito”. Un altro utente invece scrive: “Sono senza parole, oh mio Dio. Ma perché diavolo l’ha sposata lo stesso?”.