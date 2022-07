Matrimonio choc, sposa uccisa durante la festa: la follia di un invitato. Aveva 24 anni

Sposa uccisa al matrimonio. È successo in Iran, dove una sposa di appena 24 anni è morta a causa dei ‘festeggiamenti’ troppo esagitati di un suo parente. “Abbiamo ricevuto una chiamata di emergenza per una sparatoria in una sala per matrimoni nella città di Firuzabad e gli agenti sono stati inviati immediatamente”, ha detto a Newsflash un portavoce della polizia, il colonnello Mehdi Jokar.

Secondo quanto riferito, Mahvash Leghaei, 24 anni, si era appena sposata quando un ospite ha deciso di celebrare l’occasione sparando alcuni colpi di pistola cerimoniali, un’usanza illegale in Iran, che ha trasformato la festa in una tragedia.





Sposa uccisa al matrimonio: Mahvash Leghaei aveva 24 anni

Come riporta il rapporto della polizia, sfortunatamente, il secondo proiettile vagante del fucile da caccia utilizzato da un parente della sposa (era anche senza licenza) ha colpito in pieno la neosposa attraversando il cranio e il cervello prima di colpire altri due ospiti che si trovavano al ricevimento. La giovane è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale, ma dopo poco è morta a causa della gravissima ferita riportata.

"L'assassino è poi fuggito dalla zona ma la polizia ha localizzato lo ha trovato ancora in possesso del fucile senza licenza".

Sposa uccisa al matrimonio. Prima della sua morte, Leghaei era stata un’assistente sociale che aiutava i tossicodipendenti a sconfiggere le loro dipendenze. In linea con i suoi desideri, la famiglia della vittima ha donato i suoi organi. Lo scorso mese, questa volta in India, uno sposo ha ucciso accidentalmente un suo parente durante i festeggiamenti per il suo matrimonio.

