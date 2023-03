Spopolano continuamente video su TikTok di ogni genere, ma in particolare sembra che incuriosiscano molto i video inerenti allo shopping o al vestiario in generale. Proprio grazie a video di questo genere, è diventata molto famosa una ragazza canadese di nome Sarah Dunk. Sarah ha ormai creato un vero e proprio format sul social. Nei video in questione mostra spesso abiti acquistati in negozi di seconda mano. Di recente è però capitato un qualcosa di inaspettato, in quanto la ragazza ha acquistato un vestito da 9 mila euro.

Potrebbe trattarsi di un grandissimo colpo di fortuna o di un investimento indovinato da parte della Dunk. Il negozio ha sicuramente sottostimato il valore del bellissimo abito acquistato dalla ragazza, che, secondo alcuni, potrebbe appartenere ad una collezione di Gianni Versace. Sarah ha mostrato dunque su TikTok questo favoloso vestito, comprato al costo di 11 euro, per poi rendersi conto in un secondo momento che si trattava probabilmente di un abito da 9 mila euro, firmato Versace.

TikTok, il video che fa il giro del web col vestito da 9 mila euro

Il vestito in questione, mostrato sul profilo TikTok della Dunk, è nero con varie trasparenze. E proprio tramite la sua etichetta, la tiktoker ha potuto constatare che si trattasse di un abito di Gianni Versace. L’indumento è stato tra l’altro pescato in uno scaffalo stracolmo di abiti di seconda mano. Un utente ha addirittura affermato che si possa trattare di un capo appartenete alla collezione primavera/estate del 1992, dal prezzo esorbitante di 9 mila euro.

Sarah Dunk ha dunque speso semplicemente 17 dollari, che corrispondo a circa 11 euro, per un abito favoloso. Ovviamente il video da lei postato ha fatto il giro del web ed è arrivato addirittura a più di 16 milioni di visualizzazioni. La ragazza ha però dichiarato di essere molto titubante sul mettere in vendita il capo, in quanto ha notato una differenza sulle spalline rispetto al capo firmato Versace. Non è comunque questa una novità, in quanto spesso gli abiti di alta moda vengono cuciti su misura dell’acquirente.

Tra gli svariati commenti del video, sono stati diversi quelli da parte di italiani che, in maniera scherzosa, ironizzavano sulla pronuncia di Sarah Dunk del cognome Versace. Un utente ha addirittura commentato: “Sta cosa che pronunciate la prima e in Versace e non quella finale non la capisco”.