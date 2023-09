Era scomparsa il 10 maggio del 2020 durante quello che doveva essere una semplice passeggiata in bicicletta nei dintorni della casa, ma da quel momento nessuno ha più avuto notizie di lei. Quando ore dopo la donna non è rientrata a casa è scattato l’allarme e la denuncia alla polizia. La bicicletta era stata trovata in un burrone.

Nel maggio 2021, un anno dopo la scomparsa della donna, suo marito è stato arrestato e accusato di omicidio, nonostante la polizia non avesse trovato il corpo. L’anno scorso, però, i pubblici ministeri hanno ritirato tutte le accuse contro l’uomo dopo che il giudice ha sanzionato l’ufficio del procuratore distrettuale per violazioni della documentazione. Il caso era stato archiviato perché non c’era nessuna prova di colpevolezza.

Scomparsa nel 2020, trovati i resti di Suzanne Morphew

Ora è arrivata la svolta sul caso. I resti della 49enne Suzanne Morphew sono stati scoperti durante una ricerca venerdì a Moffat, una città a circa ottanta chilometri a sud della casa di Maysville in cui la donna abitava insieme al marito e le due figlie. La notizia è stata annunciata mercoledì 27 settembre dal Colorado Bureau of Investigation. Una notizia che non chiude il caso, perché ora gli investigatori dovranno capire come morta la donna e se è stata vittima di un omicidio come ipotizzano.

La donna era stata sepolta in una fossa poco profonda e le sue ossa si erano poi disperse nel corso degli anni. Nel corso di questi anni, a causa anche degli agenti atmosferici, le osse sono riemerse e notate da alcune persone che si trovavano nella zona. Immediata la chiamata della polizia e le analisi del dna che ha confermato l’identità della donna scomparsa tre anni fa.

“È un sollievo ma anche una grande tristezza. Ora sappiamo che non è viva, cosa che speravamo disperatamente. Ma speriamo che il nome di Barry possa essere cancellato a causa del luogo in cui è stata trovata e della tempistica di tutto ciò”, ha detto una fonte vicina alla famiglia. “Siamo tutti così scioccati. Speriamo che le risposte arrivino”, ha detto la famiglia dopo la notizia. Il marito di Suzanne, Barry Morphew, ha fatto causa per 15 milioni di dollari dopo essere stato arrestato con l’accusa di omicidio.