“Non potevo crederci”. Dimentica di chiudere la serranda del bar, al mattino trova la ‘sorpresa’ sul bancone

Sorpresa al bar registrata dalle telecamere del “Bar Belvedere” di Sant’Angelo in Pontano nella tarda notte di venerdì scorso. Un gesto di onestà, di quelli che fanno davvero bene al cuore. Sono quasi le cinque e tre ragazzi del paese notano la porta del bar aperta. Chiamano, ma nessuno risponde, così capiscono che la titolare è andata via dimenticandosi di chiudere.

Lasciano un biglietto sul bancone: «Abbiamo preso due Peroni, eco qui i soldi”, accanto il corrispettivo di quelle due bottiglie prese dal frigo in assenza della proprietaria. A raccontare il fatto al quotidiano locale Cronache maceratesi è la titolare Anca Nicoleta Scolareanu, che da un anno e qualche mese gestisce il bar Belvedere in piazza Angeletti. La donna racconta entusista il gesto dei ragazzi: “Questo gesto dimostra che ci sono anche ragazzi bravissimi. Non era affatto scontato, potevano andarsene senza pagare e fare anche di peggio. E’ stato come un regalo, e soprattutto un segno di rispetto per il mio lavoro».





Anca Nicoleta Scolareanu, 32 anni, originaria della Romania, è da dieci anni in Italia e da un

anno e due mesi gestisce il “Bar Belvedere” nel piccolo borgo di Sant’Angelo in Pontano. Approfitta per “ringraziare tutti gli amici che mi hanno aiutato nell’apertura di questo locale e migliorare sempre – spiega – quanto avvenuto dimostra ancora una volta che in questo paesino, oltre alla bellezza delle colline dove domina pace e la tranquillità, in questi posti vivono persone speciali, ragazzi con ancora dei valori”.

Era prima del terremoto del 2016 che volevo aprire il bar – conclude Anca – ma il sisma ci ha fermato. Poi il covid. Ce l'abbiamo messa tutta e ci siamo riusciti. Quello che è accaduto venerdì notte, per me, per me è stato il regalo per il primo compleanno della mia attività e il. rispetto per tante ore di lavoro dietro al bancone". Anca sottolinea come un atto di correttezza e gentilezza come questo 2deve essere narrato, soprattutto per tornare ad avere fiducia nei giovani dopo la violenza da cui siamo stati investiti nelle ultime settimane".

"Il venerdì notte ho chiuso il locale alle quattro e mezza circa, ma ho dimenticato di chiudere a chiave la porta del locale. A trovare il biglietto, alle sei e mezza del sabato mattina, all'apertura, è stata la ragazza che mi aiuta – dice Anca a Cronache Maceratesi – mi ha chiamata chiedendomi se fossi stata io. Non riuscivamo a capire chi fosse stato. Ho guardato il filmato registrato dalla telecamera di sorveglianza e scoperto che alle cinque circa, tre ragazzi che probabilmente credevano nel locale ci fosse ancora qualcuno perché le luci del frigo che contiene le bevande rimangono accese anche durante la chiusura, sono entrati, hanno preso due Peroni e lasciato i soldi sul bancone». Un gesto che ha colpito il cuore della titolare che nel video non ha riconosciuto i tre giovani.

