Julia Wandelt torna a far parlare di sé. La 23enne polacca, che in passato aveva dichiarato di essere Madeleine McCann per poi ritrattare e scusarsi, ha nuovamente pubblicato nuove “prove” a sostegno della sua teoria. Sui suoi canali social, tra cui l’account “@AmIJuliaWandelt”, ha diffuso i risultati di un presunto test del Dna che, a suo dire, confermerebbe che lei sia la bambina scomparsa nel 2007 in Portogallo. Secondo Julia, i genitori di Maddie si sarebbero rifiutati di sottoporsi al test per un confronto diretto.

La giovane sostiene inoltre che i medici coinvolti nelle analisi avrebbero confrontato le sue caratteristiche fisiche, tra cui occhi, denti e voce, con quelle della piccola scomparsa da Praia da Luz all’età di tre anni.

Maddie McCann, bimba scomparsa nel 2007: ragazza dice di essere lei

“Le prove genetiche supportano fermamente l’ipotesi che Gerry McCann potrebbe essere il padre biologico di Julia Wandelt”, ha dichiarato la ragazza, insistendo sulla sua convinzione di essere Madeleine.

Tuttavia, lo scorso anno la dottoressa Fia Johansson, investigatrice privata e medium che aveva collaborato con Julia nella ricerca della verità, ha smentito categoricamente questa possibilità. “È in piccola percentuale lituana e russa, ma i risultati dei test mostrano che è polacca”, ha spiegato a RadarOnline. Nonostante la smentita, Johansson ha sottolineato che la determinazione di Julia ha comunque avuto un impatto positivo, portando nuova attenzione sul caso McCann: “Almeno Julia ha convinto gli investigatori a muoversi sul caso McCann”, ha detto.

Prima di aprire il suo account Instagram il 14 febbraio 2023, dichiarando pubblicamente di essere Madeleine McCann, Julia Wandelt conduceva una vita completamente diversa da quella che ha lasciato intendere. La sua storia ha fatto il giro del mondo, garantendole una notevole visibilità sui media e sui social network, dove ha accumulato oltre 1,1 milioni di follower. Tuttavia, l’attenzione mediatica ha avuto un forte impatto sulla sua vita privata, portandola a cancellare ogni traccia del suo passato.

Prima di questa improvvisa notorietà, Julia Faustyna – come era conosciuta in precedenza – aveva profili attivi su piattaforme per adulti e aveva lavorato come modella. Con le sue dichiarazioni controverse e le presunte prove, Julia continua a cercare attenzione, mentre il mistero sulla scomparsa di Madeleine McCann rimane irrisolto.