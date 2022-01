“Te ne sei andato troppo presto”. Vittorio muore a 30 anni, lascia moglie e un figlio

Sommariva Perno, una comunità in lutto in seguito alla morte di Vittorio. Stimato e ben voluto da tutti, Vittorio Mollo chiude per sempre i suoi occhi a soli 30 anni. Un dolore straziante e un vuoto incolmabile nella vita della moglie così come in quella di quanti hanno avuto modo di apprezzare il suo costante supporto nella vita sociale della cittadina.

“È un evento assurdo e dolorosissimo per tutto il paese”, queste le parole del primo cittadino Walter Cornero: “Vittorio era un ragazzo partecipe alla vita del paese e ben voluto. Così i suoi genitori e la sua famiglia, ai quali ci stringiamo e con cui condividiamo l’immenso dolore per questa perdita”. Nato a Bra ma residente nel Comune roerino, soprannominato “Toto”, lavorava alla Mollo Srl di Alba.

Vittorio, da sempre attivo nella vita sociale della cittadina, ma anche marito e padre sempre presente. Un dolore nel cuore della moglie Martina e del figlio Riccardo. A piangere la morte di Vittorio anche i genitori Mariangela e Mario, la sorella Eleonora con il marito Luca. L’ultimo addio a Vittorio avverrà nella chiesa parrocchiale dello Spirito Santo a Sommariva Perno.





Tra i tantissimi che lo stanno facendo in queste ore, lo ricorda anche l’associazione sportiva Pro Sommariva 2010 che “si unisce al cordoglio per la scomparsa di Vittorio (Toto) Mollo ex giocatore, dirigente, amico della nostra società e porge le sentite condoglianze alla famiglia”.

Il cordoglio del Sommariva Perno calcio: “Non ci sono e non ci possono essere parole per esprimere il profondo sgomento che ha travolto tutti noi alla tragica notizia della tua prematura scomparsa. Ciao Toto, buon viaggio“.