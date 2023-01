“Oggi è il mio angelo”. Destino crudele, sposa il fidanzato e muore poco dopo: aveva solo 33 anni

Una giovane sposa ed ex laureata a Cambridge è morta poche settimane dopo il giorno del suo matrimonio. Suo marito, Angus Hall-Hulme, 49 anni, ha ora esortato le persone a sostenere la ricerca salvavita sul cancro dopo che sua moglie è morta di cancro all’intestino, riferisce Cambridgeshire Live. Victoria Hall-Hulme è stata sposa solo per un mese ed è morta tragicamente all’età di 33 anni.

Le era stato diagnosticato un cancro all’intestino appena un anno prima che si laureasse con il massimo dei voti all’Università di Cambridge e iniziasse a lavorare. Victoria Hall-Hulme ha incontrato per la prima volta il marito dopo che si sono conosciuti da un sito di incontri, mentre passeggiavano per Hyde Park a Londra.

Leggi anche: Marito e moglie morti allo stesso modo, lo stesso giorno: 58 e 52 anni, lasciano tre figli





Victoria Hall-Hulme si sposa e muore di cancro 4 settimane dopo

I due si sono fidanzati ma poco dopo a Victoria Hall-Hulme è stato diagnosticato un cancro. Non aveva avuto la minima idea che qualcosa non andasse fino a quando non ha sofferto per due settimane di crampi addominali. Tra i sintomi anche un po’ di perdita di peso e affaticamento. Parlando della sua diagnosi all’inizio dello scorso anno, Victoria Hall-Hulme ha affermato che la diagnosi “è stata così terrificante”. La sua reazione iniziale è stata quella di allontanare il suo nuovo ragazzo.

“Perché qualcuno dovrebbe voler uscire con qualcuno con il cancro?” aveva detto. “Ma Angus continuava a tornare, e ogni volta che lo respingevo, ci ritrovavamo a essere attratti”, aveva spiegato ancora la 33enne. “Era il mio nuovo migliore amico e così solidale”.

Victoria Hall-Hulme e il fidanzato sono quindi tornati insieme e durante il ciclo di chemio lui le è stato accanto senza mai abbandonarla. Nel marzo 2022 le scansioni hanno rivelato che il cancro si era diffuso al suo peritoneo, il tessuto che riveste la parete addominale e purtroppo l’aspettativa di vita si è abbassata. Quando Victoria Hall-Hulme ha capito che le restava poco tempo da vivere ha deciso di sposare il fidanzato. Appena 4 settimane dopo è morta. Ora il marito l’ha ricordata come una donna stupenda, con una grande voglia di vivere: “Oggi è il mio angelo”.