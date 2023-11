Un uomo ha ucciso la moglie di 25 anni e la figlia di cinque anni poi ha tentato di togliersi la vita tagliandosi la gola con un coltello. I due omicidi sono avvenuto nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 novembre, dopo che il 26enne aveva minacciato la vittima in altre occasioni. Come riportano i quotidiani locali, i quali citano fonti investigative, nei suoi confronti era stata emessa una ordinanza restrittiva ma era decaduta circa due mesi fa dopo che l’uomo era stato assolto in un procedimento per maltrattamenti.

I quotidiani spiegano che la polizia ha revocato le misure di protezione nei confronti della donna con un’ordinanza del tribunale dopo che il suo presunto aggressore era stato assolto in un procedimento per abusi. Sembra che la donna abbia cercato di fuggire dal suo assassino ma non ci è riuscita ed è stata trovata agonizzante all’interno del garage della sua abitazione, dove è stato rinvenuto anche il cadavere della figlia di cinque anni.

Le vittime sono Tatiana Beatriz, 25 anni, e la figlia della coppia, di appena cinque anni, e l’omicidio è avvenuto nella notte tra domenica 16 e lunedì 27 novembre. È successo nella casa in cui vivevano la donna e la bambina, nel quartiere madrileno di Carabanchel, secondo quanto hanno riferito dal quotidiano El Pais dal portavoce di Madrid Emergencies e della Questura di Madrid.

Questa domenica notte, verso mezzanotte e mezza, Samur, questo il nome dell’uomo, si è recato al numero 62 di via Jacobeo e si è scagliato contro la figlia e l’ex moglie. I vicini hanno sentito le grida della donna e all’arrivo, gli agenti della polziia hanno trovato Tatiana Beatriz in arresto cardiorespiratorio e con ferite multiple da taglio al petto e in altre parti del corpo. I medici hanno provato a rianimarla, ma è stato impossibile.

Nella camera da letto la scoperta choc, c’erano la bambina di cinque anni e il padre, anche loro privi di sensi. Impossibile salvare la bambina, alla quale era stata tagliata la gola, ma il personale medico intervenuto sul posto è riuscito a salvare l’uomo e a trasferirlo in gravi condizioni all’ospedale 12 de Octubre. L’uomo, che aveva una ferita al collo, è detenuto in ospedale con l’accusa di duplice omicidio.