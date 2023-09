Choc all’interno di un volo della compagnia Easyjet partito da Luton, in Inghilterra, e diretto a Ibiza l’8 settembre 2023. Il filmato è stato pubblicato su Twitter e in pochissimo tempo è diventato virale tra commenti e condivisioni. Nella clip di 30 secondi, un membro dello staff viene visto in piedi fuori dal bagno e sembra incerto su cosa fare perché evidentemente c’è qualcosa che non va. Nel mentre si sentono i passeggeri chiacchierare.

Come riporta The Daily Stars il filmato è stato pubblicato dall’account Aney Stokes e da allora ha accumulato più di 3,6 milioni di visualizzazioni. “Lo sporco. Pipì e m*** ovunque in uno spazio ristretto”, “Per me è un fine settimana standard per quello”, si legge tra i commenti del video girato sul volo easyJet e diventato virale.

Sesso sul volo easyJet da Luton a Ibiza

Una coppia è stata ripresa dalla telecamera mentre faceva sesso in bagno durante un volo diretto a Ibiza e partito dall’aeroporto della città di Luton, in Inghilterra. Il video mostra i passeggeri che esultano e urlano mentre il dipendente easyJet apre la porta ai due, che si vedono molto bene nel filmato pubblicato sui social.

Nel filmato si sentono alcuni passeggeri commentare la performance dei due con battute, applausi e risate. Si sente una donna commentare “Oh mio f*** Dio”, prima di chiedere alla sua amica se avesse filmato quello che era successo. Si vede anche il membro dell’equipaggio molto imbarazzato su come rispondere mentre tiene la testa tra le mani dopo aver colto la coppia sul fatto.

This mornings easyjet flight got interesting 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/lu7O4e0epR — MartyMac1916 (@BrazenFenian) September 10, 2023

Il video è stato ampiamente condiviso sui social media, con un utente che scherza: “Ryanair farebbe pagare un extra”. Un altro ha aggiunto: “Spero che non fosse il pilota”. Un portavoce di EasyJet ha detto al MailOnline che il volo è stato accolto dalla polizia all’arrivo a Ibiza e i due passeggeri sono stati identificati.