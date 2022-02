Aereo dirottato dopo la scoperta choc nella cappelliera dell’aeromobile. È successo su un volo della linea Air Asia diretto a Tawau da Kuala Lumpur che però ha dovuto cambiare rotta e atterrare di corsa dopo la scoperta fatta da un passeggero.

“Non appena il capitano è stato avvisato ha preso la decisione di dirottare l’aereo come misura precauzionale. Questo è un incidente molto raro che può verificarsi di tanto in tanto su qualsiasi aeromobile. Il capitano ha preso le misure appropriate e il volo partirà per Tawau il prima possibile”, si legge in un comunicato dell’AirAsia.

Il capo della sicurezza, il capitano Liong Tien Ling, ha detto che l’incidente è avvenuto l’11 febbraio 2022. “La sicurezza e il benessere dei nostri ospiti e dell’equipaggio sono sempre la nostra massima priorità. n nessun momento la sicurezza degli ospiti o dell’equipaggio è stata messa a rischio”, ha aggiunto il capitano Liong Tien Ling.





L’aereo ha cambiato rotta dopo che a bordo è stato visto un serpente. Il capitano ha deciso di evitare qualsiasi incidente spiacevole per i passeggeri e l’equipaggio e ha dirottato il velivolo nel più vicino aeroporto, dopo che un passeggero aveva notato il serpente passeggiare dietro il pannello traslucido della cappelliera.

In un video pubblicato su Twitter, si vede il serpente passeggiare sopra la testa del passeggero, proprio dietro la plafoniera. Secondo i dati di FlightRadar24, il volo AK5748 ha lasciato il KLIA alle 9:40 dirigendosi verso il Mar Cinese Meridionale. Il volo ha raggiunto Kuching alle 11:17.