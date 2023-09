Madre e figlia condannate, arriva il verdetto del giudice. Una vicenda di cronaca nera che ha scosso notevolmente l’opinione pubblica e che arriva solo oggi alla decisione definitiva. I fatti risalgono all’ 11 febbraio 2022 quando le due sarebbero state artefici di un vero e proprio piano che è costato la vita a due ventunenni, attirati in una trappola e ricattati con la minaccia di diffondere un video osé filmato durante la relazione con la madre quarantenne della star dei social.

Mahek Bukhari e la madre condannate all’ergastolo. Arriva la condanna per la nota influencer di Tik Tok di 24 anni e la madre 46enne Ansreen Bukhari, sulle cui spalle gravava l’accusa di omicidio a scapito delle due giovanissime vittime, Saqib Hussain e l’amico Mohammed Hashim Ijazuddin. I due ventunenni sarebbero stati minacciati dalla coppia madre-figlia di diffondere un video dai contenuti osè. Sky News ha condiviso su Twitter le fotografie delle due donne.

Mahek Bukhari e la madre condannate all’ergastolo: la verità dietro la morte dei due ventunenni

Stando a quanto ricostruito, correva l’11 febbraio del 2022 quando le due vittime viaggiavano a bordo di una Skoda lungo la statale inglese A46. Hussain, infatti, era intento a dirigersi a un appuntamento con la giovane Mahek per restituirgli tremila sterline. Un appuntamento che in verità si è rivelato essere una trappola. Infatti lungo il tragitto l’auto con a bordo i due giovani sarebbe stata speronata da alcuni aggressori con addosso un passamontagna.

Un vero e proprio inseguimento, dunque, che è costato la vita alla coppia di amici. La Skoda infatti si è violentemente schiantata contro un albero e per i due a bordo del mezzo non c’è stato nulla da fare. A distanza di tempo e in seguito alle indagini gli inquirenti sono riusciti a comprendere che dietro l’intera vicenda è sempre esistito lo zampino di madre e figlia, ritenute mandanti dell’omicidio.

BREAKING: TikTok influencer Mahek Bukhari and her mother jailed for life for double murder after sex tape threathttps://t.co/FhZlarefZy — Sky News (@SkyNews) September 1, 2023

Per le due è stato disposto l’ergastolo con un minimo di 31 e 26 anni rispettivamente da trascorrere dietro le sbarre dalla Leicester Crown Court. Condannati inoltre anche Rekan Karwan e Raees Jamal, i due esecutori dello speronamento. E secondo quanto si apprende su Bluewin.ch.it anche “agli altri tre componenti della squadra ingaggiata da madre e figlia” sarebbero “state inflitte pene detentive comprese fra i 14 e gli 11 anni”.