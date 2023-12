Non sono ancora da chiarire le cause che hanno portato allo scontro tra un mezzo pesante ed un bus sul quale stavano viaggiando gli studenti di due classi elementari (circa 40 tra ragazzi e ragazze) accompagnati dai loro insegnanti. L’incidente si è verificato intorno alle 10 di ieri, 14 dicembre. Pesante il bilancio. L’autista del camion coinvolto è stato trasportato in elicottero al più vicino ospedale in gravi condizioni.

Stessa sorte è toccata all’uomo alla guida del bus degli studenti che non sarebbe, comunque, in pericolo di vita. Lo schianto, a quanto si apprende, è stato frontale. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco ed ambulanze mentre il traffico è stato chiuso per permettere ai soccorsi di aiutare i feriti. Per fortuna non ci sono stati morti e il bilancio finale parla di 12 persone.





Kilkenny, scontro tra bus e camion: 12 feriti

L’incidente è avvenuto sulla N77 vicino al ponte Dinin, Ardaloo, nella contea di Kilkenny in Irlanda. Gli otto studenti, alunni del Coláiste Phobal a Roscrea, nella contea di Tipperary, e i loro insegnanti sono stati portati per cure al St Luke’s Hospital di Kilkenny. Le loro ferite sono state descritte come guaribili in pochi giorni. Pat Fitzpatrick, rappresentante della Co Kilkenny Fianna Fáil, ha elogiato la risposta dei servizi di emergenza e ha augurato una pronta guarigione ai feriti nell’incidente.

Michael Smith, consigliere del Fianna Fáil con sede a Roscrea, ha detto che c’era “grande preoccupazione” nella città quando è arrivata la notizia dell’incidente e che i suoi pensieri erano rivolti ai feriti”. Sempre ieri, stavolta in Italia (a Pavia), si era verificato un altro incidente con protagonista un bus carico di passeggeri, uscito di strada. A dare segnalazione ai soccorsi sembra le persone a bordo del mezzo.

In pochi minuti sul posto erano arrivati i vigili del fuoco (con squadre da Pavia, Lodi e da Sant’Angelo Lodigiano e le ambulanze del 118 che avevano provveduto a portare i feriti in ospedale. Tutto è accaduto poco prima delle 16.30, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza (Areu).