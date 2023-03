Una donna scomparsa più di 30 anni fa e ritenuta morta dalla sua famiglia è stata trovata viva in una casa di cura a Porto Rico. La donna era stata vista l’ultima volta nella sua città nell’estate del 1992 e il marito aveva subito presentato denuncia di scomparsa alla polizia.

“Ero tornato a casa una sera e lei non c’era, e nessuno sapeva dove fosse”, ha raccontato l’uomo alla conferenza stampa che la polizia ha organizzato dopo l’incredibile ritrovamento della donna. Gli agenti hanno spiegato di essere stati informati da un agente dell’Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL). L’uomo, a sua volta, era stato contattato da un assistente sociale di Porto Rico che lavora in una casa di cura per anziani.

Scomparsa nel 1992, Patricia Kopta trovata viva a Porto Rico

L’agenzia, infatti, era stata informata da un assistente sociale di Porto Rico, che li hanno contattati un anno prima dicendo che, molto probabilmente, Patricia Kopta, da donna scomparsa Pittsburgh nel 1992 si trovava in una casa di cura per anziani a Porto Rico. Stecca.”Quello che ci hanno riferito è che è entrata nelle loro cure nel 1999, quando è stata trovata per le strade di Porto Rico”, ha detto Brian Kohlhepp, vice capo di Ross Township.

La donna è stata quindi sottoposta al test del Dna che ha confermato la sua identità, Patricia Kopta, scomparsa nel 1992. Oggi la donna ha 83 anni e a breve si riunirà con il marito e la sorella Gloria, entrambi sconvolti dopo il ritrovamento. “Pensavamo davvero che fosse morta. Non ce lo aspettavamo, è stato uno choc – ha detto la donna -. Siamo veramente felici e non vedo l’ora di poter andare a Porto Rico per riabbracciarla”.

Prima che Patricia si sposasse, andava spesso in vacanza a Porto Rico con i suoi amici, ha raccontato la sorella Gloria Smith. “Adorava l’oceano, la spiaggia, il caldo sole”, ha detto la Smith all’AP. “Quando è scomparsa, il marito Bob ha pubblicato annunci sui giornali portoricani ma non c’è mai stata una segnalazione. La polizia è arrivata al punto di consultare un sensitivo”, ha spiegato ancora la donna, incredula per la notizia del ritrovamento della sorella scomparsa.