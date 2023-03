“Un orrore mai visto”. 12enne trovata morta a pochi chilometri da casa, la polizia fa la scoperta choc sulle amichette

Era scomparsa da qualche giorno lasciandola famiglia nel terrore più totale e purtroppo è stata trovata morta. La denuncia di scomparsa era stata presentata l’11 marzo 2023 e fin da subito erano partite le ricerche in tutta la zona. Polizia e soccorsi hanno setacciato la zona e purtroppo hanno trovato il cadavere di Luise F, 12 anni.

Le ricerche erano già iniziate sabato sera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Erano presenti anche cani da ricerca di zona e cani “mantrailer” specializzati nella ricerca di persone. Nella notte anche un elicottero con termocamera ha sorvolato l’area. La ricerca di Luise è durata tutta la notte.

Luise F, scomparsa e trovata senza vita a 12 anni

Domenica mattina si sono aggiunte le forze di un centinaio della polizia antisommossa di Colonia. “Stiamo cercando ampiamente con forze estremamente forti”, ha detto la portavoce domenica pomeriggio. Non ci sono prove che una lite familiare abbia causato la fuga della ragazza, ha detto la portavoce. “È solo una famiglia normale.” Tutte le ricerche inizialmente non hanno avuto successo. Poi gli agenti hanno trovato il corpo di Luise.

Secondo la polizia due amiche di 12 e 13 anni potrebbero essere colpevoli dell’omicidio. Sarebbero state le due amiche, con le quali stava tornando a casa, ad aver ucciso la dodicenne Luise F. “Le indagini finora svolte confermano il sospetto che la ragazza sia stata vittima di un omicidio“, ha detto un portavoce della Procura della Repubblica.

Il terribile fatto si è verificato a Freudenberg, in Germania. Lunedì è stata fissata l’autopsia per determinare le cause del decesso di Luise F. Sconvolti i residenti del paese dove viveva la dodicenne e il ministro dell’Interno Herbert Reul, che alla Bild ha detto. “Il fatto mi ha scioccato molto. Ogni omicidio è terribile, i parenti sono sempre in lutto. Ma quando la vita di una ragazza così giovane viene brutalmente strappata dalla sua vita, è particolarmente crudele. Aveva ancora tutta la vita davanti a sé”, ha detto.