Era scomparsa il 10 gennaio e in questi giorni in molti si sono fati da fare per trovarla. Di Athena Brownfield, 4 anni, si erano perse le tracce nella mattinata del 10 gennaio, quando la sorella Adina, di un anno più grande, era stata trovata mentre vagava da sola per le strade vicino alla loro casa a Cyril, in Oklahoma, Stati Uniti d’America.

Della bambina si prendeva cura Alysia Adams, 30 anni, madre di quattro bambini. In casa insieme a loro c’era anche il suo ex marito Ivon. In queste settimane, da quando la bambina era scomparsa, la donna ha continuato a utilizzare i suoi account social per mostrare video insieme al suo nuovo compagno e filmati mentre canta insieme agli altri figli.

Athena Brownfield, scomparsa a 4 anni e trovata morta: uccisa e nascosta in un bosco

Una vita normale, che però nascondeva un segreto terribile. In queste ore, infatti, è arrivata la conferma sui resti umani rinvenuti nel bosco a pochi chilometri dalla casa dei due. I resti erano quelli di Athena. Alysia Adams e Ivone sono finti in manette. A un agente, la donna ha rivelato che l’uomo “ha picchiato a morte Athena a Natale”, quindi “ha seppellito il suo corpo vicino alla loro vecchia residenza a Rush Springs”.

Ivon Adams Alysia, sono stati arrestati. L’uomo, 36 anni, è stato fermato a Phoenix, in Texas, ed è accusato di omicidio di primo grado e abbandono di minore. La 31enne è stata arrestata e dovrà rispondere di un duplice accusa di abbandono di minore (di Athena e della sorella Adina). La donna è rinchiusa nel carcere della contea di Caddo.

Il tribunale ha negato una cauzione per Ivon Adams. Sul posto sono arrivati i nonni delle bambine e secondo quanto riportano i quotidiani locali i genitori biologici di Athena e Adina starebbero collaborando con le forze dell’ordine. La coppia aveva la custodia delle due bambine da circa un anno e mezzo ma sui motivi non ci sono informazioni.