“Sua madre è morta”. Dalla casa di cura la notizia più brutta. Poi la scoperta dei figli di Caterina, 101 anni

Riceve la notizia choc sulla madre poi scopre la verità solo dopo. Un vero e proprio scambio di persona in una casa di cura. La vicenda è accaduta a Torrazza Piemonte ed è stata raccontata nel dettaglio a La Stampa da Franca, la figlia della signora Caterina di 101 anni.

Scambio d’identità nella casa di cura. La vicenda riguarda la signora Caterina, 101 anni, e la sua famiglia che ha ricevuto una chiamata allarmante dalla rsa: “Una voce femminile mi ha comunicato che mia mamma era mancata”, racconta Franca.





Scambio d’identità nella casa di cura. Caterina, 101 anni, data per morta

“Ho pianto tanto, ma c’era da organizzare il funerale. Preparare i vestiti. E scegliere una bella foto per il funerale”, aggiunge nel corso dell’intervista la figlia della signora Caterina: “Ora sorrido, ma in questa storia non c’è proprio nulla da gioire”. Franca entra nel cuore della vicenda, fornendo preziosi dettagli.

“Quella mattina non ci hanno fatto entrare nella struttura perché c’era qualche positivo al Covid. Nel frattempo avevamo fatto trasferire la salma dalla Rsa alla Casa del Funerale a San Mauro. E’ proprio nella Casa del Funerale che, il giorno successivo, io, mio fratello Aldo e mia sorella Domenica abbiamo scoperto che il corpo non era quello di nostra madre”.

La scoperta choc dei figli di Caterina: “A quel punto abbiamo chiamato i carabinieri. Poi siamo andati a Torrazza dove abbiamo incontrato il figlio di Claudina Genesin, alla ricerca della madre senza che nessuno gli avesse comunicato il decesso”. Un vero e proprio scambio d’identità tra la signora Caterina, ricoverata nella casa di riposo di Torrazza due giorni prima del decesso della compagna di stanza Claudina Genesin, 90 anni, di Lauriano Po. Indagini in corso sullo scambio d’identità.

