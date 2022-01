Addio all’uomo più anziano del mondo. La bruttissima notizia è arrivata nelle scorse ore, quando è stata annunciata la morte di Saturnito, che era dunque entrato di diritto nel guinness dei primati. Proprio il Guinness World Records ha appreso il tutto in anteprima e ha comunicato a tutti il suo decesso. Era stato in grado di ottenere questo titolo nel settembre del 2021. Ricca di soddisfazioni la sua storia personale, infatti aveva una famiglia bellissima e decisamente molto numerosa.

Nella sua lunghissima vita Saturnino aveva concepito sette figli e aveva avuto la gioia di diventare nonno per ben quattordici volte. Ma aveva anche la bellezza di ventidue bis-nipoti. E la sua dipartita ha lasciato ancora di più l’amaro in bocca perché avrebbe potuto aumentare ancora di più il suo già record mondiale. Infatti, tra meno di un mese, esattamente l’11 febbraio, avrebbe festeggiato nuovamente il suo compleanno. Ma purtroppo non ci è riuscito e se n’è andato per sempre nelle scorse ore.

Il nome completo dell’uomo che era il più vecchio del mondo è Saturnino de la Fuente Garcia ed era originario della Spagna. La sua terra natia era precisamente la città di Puente Castro. A causa della sua altezza non eccessiva, infatti era alto solamente un metro e cinquanta, non aveva potuto prendere parte alla guerra civile spagnola del 1936, ma ovviamente non si era fermato qui. Aveva deciso di lavorare in un’azienda di calzature, fondata da lui, ed era conosciuto come un ottimo artigiano.





La data di nascita di Saturnino de la Fuente Garcia era l’11 febbraio del 1909, quindi aveva 112 anni e 341 giorni. Quando aveva raggiunto la soglia dei 112 anni e 211 giorni era stato considerato l’uomo più anziano del mondo. Il suo matrimonio con la moglie Antonina Barrio Gutierrez è datato addirittura 1933. Tutti lo conoscevano con il nome di ‘El Pepino’ ed era amato davvero da ogni persona. Un’esistenza davvero straordinaria e molto lunga, che purtroppo si è adesso interrotta.

Nel pomeriggio di domenica 16 gennaio è morta invece Ida Zoccarato. La donna se n’è andata nel sonno, nella sua casa di Ponte di Brenta, in provincia di Padova, circondata dall’amore della sua famiglia e del figlio, il 78enne Pietro Nostran. A darne notizia è il Gazzettino. Originaria di Perarolo di Vigonza, Ida Zoccarato era nata il 24 maggio 1909 ed era la donna più anziana d’Italia. Due perdite in pochissimi giorni.