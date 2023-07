Ritrovato il corpo della piccola Mattie Sheils, la bimba di appena 2 anni scomparsa insieme al fratellino di 9 mesi. I due erano spariti tra la corrente del fiume Delaware dopo una forte esondazione. A rendere nota la notizia è la polizia della zona, quella di Upper Makefield Police Township, Philadelphia (Usa). È in questa zona che Mattie, il fratellino Conrad e anche altri membri della loro famiglia, il 15 luglio scorso hanno perso la vita per via di un’esondazione. Ora però la ‘bella’ notizia è che quantomeno il corpo senza vita della ragazzina è stato trovato. “Siamo riusciti a riportare Mattie Sheils a casa”, ha condiviso il dipartimento di polizia sul social.

A raccontare cosa è successo è stata la stampa locale. Tutto è successo quando Mattie e il fratellino Conrad di 9 mesi, della Contea di Bucks, in Pennsylvania, sono stati travolti da un fiume in piena lo scorso 15 luglio. Parliamo del fiume Delaware, Los tesso che separa lo stato della Pennsylvania dallo stato del New Jersey e di Philadelphia. I bimbi, come dicevamo, non sono stati gli unici a perdere la vita, anche la mamma dei due è deceduta Los tesso giorno.





Ritrovato il corpo della piccola Mattie Sheils

La famiglia era in auto nella cittadina di Upper Makefield (Pennsylvania), quando un’improvvisa esondazione ha travolto tutto e tutti. La famiglia di Charleston, nella Carolina del Sud, non ha uno scampo. Il padre, la nonna e l’altro fratello di 4 anni che erano in macchina cn loro, in quel momento, si sono salvati.

La notizia del ritrovamento del corpo della piccola Mattie arriva il 22 luglio direttamente dal capo dei vigili del fuoco di Upper Makefield Township, Tim Brewer. L’uomo ha dichiarato di aver ritrovato il corpo di una bambina di due anni nel fiume Delaware.

“Dopo la notizia di ieri, sappiamo che tanti sono ancora scossi per la tragica perdita, ma siamo grati che le preghiere siano state esaudite e che siamo riusciti a riportare Mattie a casa – scrive sui social la polizia di Philadelphia -. Questo ha solo rafforzato la nostra determinazione di riunire Conrad alla sua famiglia e a sua sorella. Quindi, oggi, le operazioni di ricerca continueranno”.

