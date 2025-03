Un vero e proprio miracolo: così è stato definito il ritrovamento di Andrea Michelle Reyes, una bambina scomparsa nel 1999 e ritrovata viva dopo ben 26 anni. Il caso, avvolto nel mistero per oltre due decenni, sembra finalmente trovare una soluzione grazie ai social network e alla tecnologia del dna. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, fu rapita dalla madre, Rose Tenorio, alla fine degli anni ‘90.

La donna, che non aveva la custodia della bambina, riuscì a sottrarla al padre e a far perdere completamente le sue tracce. Il caso venne aperto nel Connecticut, quando il padre della piccola, tornato a casa, si accorse che sua figlia era sparita nel nulla. Per anni le autorità hanno cercato Andrea senza successo. Nel 2009, dopo dieci anni di indagini inconcludenti, fu emesso un mandato di cattura per la madre, ma nonostante gli sforzi investigativi, non emersero mai prove concrete sulla sua posizione o su quella della bambina. Solo nel 2025, grazie a nuove piste e all’impatto della tecnologia, il caso è stato riaperto.





Andrea Michelle Reyes trovata viva dopo 25 anni

La svolta è arrivata in modo inaspettato: il ritrovamento di un altro bambino, sette anni dopo la sua scomparsa, ha spinto la polizia a riaprire il caso di Andrea Reyes. Con l’aiuto dei familiari, è stata lanciata una campagna sui social network per diffondere la sua storia e trovare nuovi indizi sulla sua possibile identità. Ed è proprio grazie a questi appelli che Andrea, oggi una donna di 27 anni, si è riconosciuta nelle descrizioni diffuse online. Dopo aver letto il post della sua famiglia, ha deciso di approfondire la questione e ha inviato volontariamente un campione del suo dna per un confronto.

Le analisi forensi hanno confermato la straordinaria scoperta: il suo dna combaciava perfettamente con quello del padre biologico. La polizia ha quindi confermato ufficialmente la sua identità e il tanto atteso incontro è finalmente avvenuto. “Andrea ha potuto riabbracciare il padre e conoscere la sua famiglia”, hanno dichiarato gli agenti al Mirror.

Non è ancora chiaro come Rose Tenorio sia riuscita a rapire la bambina e a nasconderla per tutti questi anni senza lasciare tracce. Attualmente, Andrea Reyes è stata rintracciata in Messico e le autorità stanno indagando sul suo passato, cercando di comprendere come sia finita lì e quale sia stato il ruolo preciso della madre nel suo rapimento e nella sua vita successiva. Le indagini continuano, ma una cosa è certa: dopo 26 anni di incertezze e dolore, Andrea Michelle Reyes ha finalmente trovato la verità sulle sue origini e il calore della famiglia che l’ha sempre cercata.