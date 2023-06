“Potrebbero essere i suoi resti”. Attore scomparso, la polizia conferma: “Sono tessuti e ossa umane”. Parliamo della scomparsa del famoso e amato attore Julian Sands. La Cnn fa sapere che i resti umani sono stati trovati da alcuni escursionisti più o meno dove l’attore è scomparso. Siamo nel sud della California, in un luogo molto isolato e per certi versi selvaggio. È qui che, come racconta la Cnn, sarebbe morto il famoso attore britannico. “Degli escursionisti hanno avvisato l’ufficio dello sceriffo di Fontana dopo aver scoperto resti umani nella natura selvaggia del Monte Baldy”, ha riferito alla stampa il dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino.

Da quello che riporta ancora la polizia, sembra che i resti saranno analizzati a breve e che i primi responsi arriveranno già la prossima settimana. Tuttavia le probabilità che siano proprio quelli del famoso attore, sono davvero molto alte. L’uomo ha fatto perdere le sue tracce a gennaio 2023. All’epoca la denuncia di scomparsa era stata presentata dalla famiglia.





Julian Sands, 65 anni, si trovava sul “sentiero sul Monte Baldy”, ha riferito la portavoce dello sceriffo della contea di San Bernardino Gloria Huerta. Le squadre di ricerca e soccorso hanno cercato l’attore nell’area delle montagne di San Gabriel, a circa 40 miglia a nord-est del centro di Los Angeles. Qualche giorno dopo però, le squadre di ricerca hanno dovuto sospendere le ricerche a terra a causa delle condizioni del sentiero e del rischio di valanghe, e da allora non sono state in grado di riprendere.

Gli investigatori si sono concentrati lì proprio perché hanno individuato segnali dal suo cellulare in quell’area. Alla ricerca, infruttuosa, hanno partecipato oltre 80 volontari, due elicotteri e alcuni droni. Julian Sands interpretato film come Urla del silenzi e Vatel.

Human remains found on the mountain where Julian sands vanished pic.twitter.com/KONNFvKJvP — Erin Elizabeth Health Nut News 🙌 (@unhealthytruth) June 25, 2023

Tra i suoi ruoli principali sul piccolo schermo, quelli di Vladimir Bierko in 24 e di Jor-El in Smallville. Ha anche avuto ruoli importanti in “Warlock” del 1989, “Arachnophobia” del 1990, “Naked Lunch” del 1991, “Boxing Helena” del 1993 e “Leaving Las Vegas” del 1995. Nella sua carriera ha recitato al cinema e in tv in oltre settanta tra film e serie tv come “Law & Order”, “Dexter”, “Smallville” e “The Blacklist”.

