“Incredibile, quanti anni ha”. Nonna Maria è la donna più anziana del mondo: la sua età è record

La donna più anziana del mondo, nuovo record. Un primato detenuto prima da suora Lucile Randon, meglio nota come Suor Andrè, deceduta martedì 17 gennaio all’età di 118 anni, ma che adesso passa alla bisnonna Maria.

La donna più anziana è Maria Branyas Morera. Spagnola e 115 anni, così la donna succede a suora Lucile Randon. A riferire il nuovo primato, un consulente del Guinness World Records, secondo cui a Maria il titolo spetterebbe “di diritto”. Cosa si sa di Maria Branyas Morera? La donna è nata a San Francisco, in California, il 4 marzo 1907, un anno dopo l’emigrazione dei suoi genitori negli Usa.

La donna più anziana è Maria Branyas Morera: nuovo record dopo Suor Andrè

Trascorsi otto anni, i genitori di Maria hanno deciso di fare ritorno nello loro amata terra, in Spagna, precisamente in Catalogna. Oggi Maria vanta la bellezza di 115 anni e 321 giorni al 19 gennaio 2023 e “gode di buona salute ed è sorpresa e grata per l’interesse suscitato”, precisa la casa di cura Santa Maria del Tura nella città di Olot, nel nord-est della Spagna in cui risiede ormai da 20 anni.

La successione del titolo avviene dunque dopo il decesso della suora francese Lucile Randon, nota anche come suor André che ha chiuso per sempre i suoi occhi a 118 anni nella città di Tolone, nel sud della Francia. A comunicare la notizia il sindaco della città, Hubert Falco: “È con immensa tristezza ed enorme emozione che ho appena appreso della morte di suor André”, per poi aggiungere: “Era la decana dell’umanità e grazie alla sua notevole età aveva conquistato il cuore di tutti i francesi”.

“Ma al di là del simbolo che rappresentava per aver attraversato il secolo e vissuto due guerre mondiali, suor André era soprattutto una donna profondamente buona e affettuosa”. Classe 1904, suora Lucile Randon avrebbe festeggiato il compleanno l’11 febbraio. La donna è entrata nell’aprile dello scorso anno nel Guinness World Records delle persone ancora in vita più anziane al mondo.