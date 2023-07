Diagnosi choc dopo il malore. Sembrava essere un mal di gola passeggero, tale però da richiedere un intervento dei medici. Per il giovane di appena 24 anni il calvario ha avuto inizio nel 2020 e da quel momento si è lasciato seguire dai medici. Purtroppo le cure non hanno avuto alcun beneficio e il 24enne ha visto peggiorare la propria condizione di salute al punto da rendere necessario il ricovero in ospedale. Solo a questo punto è arrivata la diagnosi definitiva.

Ragazzo di 24 anni scopre di avere un grave tumore. Tutto ha avuto inizio da un semplice malessere avvertito alla gola. Sintomi che poi nel tempo sono peggiorati al punto da rendere necessario un riscontro medico in ospedale: “Sentendo questo, il mio mondo è andato davvero in frantumi”, ha detto il giovane di 24 anni non appena appresa la terribile notizia della diagnosi.

Ragazzo di 24 anni scopre di avere un grave tumore: “Quando senti la parola ‘cancro’, pensi alla morte“

Ben Peters ha dunque appreso il drammatico referto: al giovane è stata riscontrata una leucemia linfatica acuta, ovvero una forma grave tumorale in grado di progredire rapidamente. Il giovane ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa irlandese. Ben risulta essere ancora in cura. Infatti dopo due anni di cicli di chemioterapia, il tumore non sembra essersi arrestato.

“Quando senti la parola ‘cancro’, pensi alla morte – ed è stato quello che ho pensato per la prima volta, che stavo per morire. Quindi ho fatto una lista dei desideri“, ha riferito Ben ai giornali. Il 24enne ha per esempio voluto stringere la mano ai suoi idoli, ovvero ai componenti di una banda irlandese i Westlife. Per il giovane ancora i sintomi non promettono per il meglio ma resta sotto osservazione medica.

“Quando ti viene diagnosticato, pensi di essere solo, ma in realtà ci sono un sacco di persone là fuori. A volte vado in vacanza, con altre persone che hanno il cancro o che hanno avuto il cancro. Ho imparato ad apprezzare di più le cose, cerco di prepararmi per il trattamento ma è difficile da fare, ma cerco di rimanere positivo“.