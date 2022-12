La scoperta choc a soli 20 anni. La giovane ragazza avvertiva un’insolita stanchezza da diverso tempo, motivo che l’avrebbe spinta a chiedere un consulto medico. Secondo il dottore, la stanchezza della 20enne era sintomo di pigrizia, anche alla luce dei risultati di analisi che non lasciavano presagire il peggio. Valori nella norma avrebbero fatto pensare a una fase passeggera, poi però la causa del malessere era di tutt’altro tipo.

Scopre di avere un tumore a 20 anni, la storia è quella di Courteny Nettleton colpita improvvisamente da una strana sonnolenza che la spingeva a dormire anche fino a 14 ore al giorno. Inevitabile per la giovane chiedere un parere del medico che in un primo momento l’avrebbe rassicurata. Ma di settimana in settimana Courteny avvertiva che qualcosa continuava a non andare per il verso giusto.

Scopre di avere un tumore a 20 anni: “Devastata e preoccupata”

Giorni trascorsi in uno stato di ‘pigrizia’, associata però a dispnea, vampate di calore, instabilità, rigidità del collo, acne e malumore: “Ero così devastata e preoccupata”, ha detto Courtney a NeedToKnow.online. “I medici mi hanno detto che era solo pigrizia adolescenziale”. La ragazza con il trascorrere dei giorni scopre poi di essere stata colpita da un tumore alla tiroide. Una verità difficile da accettare per Courtney, che è dunque stata operata e sottoposta a una radioterapia d’urgenza.

“A febbraio, ho fatto una biopsia dal tumore e mi è stato diagnosticato un cancro alla tiroide, e i medici mi hanno detto che stava crescendo rapidamente”. Per Courtney hanno fatto seguito le necessarie terapie post-operazione: “Il cancro alla tiroide è raro, tuttavia, sapevo nel profondo che qualcosa non andava e sentirmi dire che si trattava solo di pigrizia adolescenziale dai medici era incredibilmente frustrante”, le parole di Courtney. Il tumore, però, non si è arrestato richiedendo una seconda operazione.

Per Courtney infatti i giorni trascorsi in piena apprensione non sono cessati. La ragazza è rimasta in attesa di apprendere i risultati della biopsia per comprendere di essere riuscita o meno a scongiurare il peggio, liberandosi una volta per tutte dal tumore. Purtroppo, dopo un temporaneo senso di sollievo, Courtney ricevette la notizia più devastante ovvero che il cancro si era diffuso anche ai suoi vasi sanguigni: “Ero così sconvolta quando ho scoperto di avere ancora il cancro. Ho dovuto dire alla mia famiglia e ai miei amici che non ero guarita dal cancro e che avevo ancora cure da fare”.