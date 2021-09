Rae Nemetsky ha 22 anni e sul suo canale TikTok ha raccontato di fare sesso con altri uomini con il consenso di suo marito, che però non l’ha mai tradita con nessun’altra donna. La giovane, che si definisce una ‘hot wife’, ha voluto parlare del suo stile di vita che rende la sua unione matrimoniale molto felice.

Rae ha raccontato che a chiederle di fare sesso con altri uomini sarebbe stato proprio il marito. “In genere questo di stile di vita non è scelto dalla donna, ma dall’uomo. È un tipo di fantasia più tipico degli uomini. Ho provato quando mi sentivo pronta, perché sapevo che lo avrei fatto felice”, ha raccontato la 22enne su TikTok. Il marito comunque mantiene una sorta di controllo su questo ‘gioco’.

“Non mi farebbe mai fare nulla con altre persone se non me la sentissi”, ha spiegato ancora la giovane, che decide chi frequentare e non viene mai obbligata dal marito a incontrare persone a lei non gradite. All’inizio Rae non si sentiva molto a suo agio all’idea di tradire il compagno andando a letto con altri uomini, ma dopo un anno di richieste ha accettato e ancora oggi continua a incontrare occasionalmente i suoi ‘amanti’, con i quali però non c’è nessun altro tipo di legame se non quello sessuale.





“Se c’è il consenso del marito, non è tradimento. Ma non è molto diverso da quel che facevo quando ero single, la grande differenza è che alla fine torno a casa dal mio compagno, e so che è felice al pensiero di quel che faccio”. “Quello che faccio non influenza la nostra relazione. – ha detto ancora – Possiamo farne a meno, è solo una cosa divertente che abbiamo deciso di comune accordo”.

Rae ha spiegato che contatta gli uomini su app come Tinder, ma che suo marito non ha mai conosciuto la loro identità. I suoi parenti sono al corrente del loro tipo di relazione e la 22enne ha anche spiegato che lei è innamorata di suo marito e nessuno potrà rubarle il cuore