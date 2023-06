Chi dedica parte del proprio reddito al risparmio conosce lo sforzo che comporta. Un obiettivo come un viaggio, una casa, un’auto o un lavoro sono i motivi principali per accantonare ogni mese una piccola somma dal proprio stipendio. Il tradizionale salvadanaio è ancora utilizzato per conservare e tenere al sicuro monete e banconote e la storia di un uomo messicano ha fatto il giro del we.

Un uomo messicano ha optato per uno grande salvadanaio a forma di maiale che ha riempito dopo più di 2 anni, mettendo dentro circa 1.000 pesos a settimana. Sua figlia ha condiviso su TikTok attraverso l’account @jesnis_extensiones diversi video del momento atteso dell’apertura del salvadanaio. Nel grande maialino di ceramica ormai non c’era spazio per un’altra moneta e la famiglia ha deciso di romperlo.

Apre il salvadanaio dopo due anni: la cifra esagerata che ha raccolto

L’uomo ha riunito i suoi parenti per rompere il salvadanaio e, dopo averlo colpito con un martello, hanno scoperto un’enorme fortuna accumulata in due anni nel salvadanaio. Nelle immagini del video, con più di 53 milioni di visualizzazioni, si vede come l’uomo debba ricorrere a una bacinella per mettere monete e banconote.

Dopo aver scommesso sull’importo che poteva contenere, la famiglia ha iniziato a contare. Un compito arduo che ha richiesto tantissime ore circa due giorni. Gli utenti sono rimasti colpiti dalla forza di volontà e dalla capacità del signore di raccogliere così tanti soldi. “Non c’è da stupirsi che non dobbiamo dare il resto in negozio “, ha risposto un utente.

La famiglia ha quindi diviso i soldi in 7 sacchi da 1.000 pesos ciascuno. In totale l’uomo era riuscito a risparmiare 324.640 pesos, ovvero più di 17.300 euro. Secondo quanto raccontato dalla ragazza, suo padre ha speso tutti i soldi il giorno dopo averli investiti nella sua attività . “Ha una macelleria e quei soldi li ha investii nuovamente nell’acquisto di carne”, ha detto la figlia dell’uomo.