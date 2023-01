“È una strage”. Bus precipita da un ponte e si incendia: decine di morti (FOTO)

Tragedia sulla strada. Il pullman precipita da un ponte e prende fuoco, il bilancio è drammatico. L’incidente è avvenuto alle prime luci dell’alba nel distretto di Lasbela, nella provincia del Balochistan, in Pakistan. Sarebbero 39 le vittime accertate.

Pullman precipita e prende fuoco. Stando a quanto riferito al momento, il mezzo con a bordo 48 passeggeri era partito dall città di Quetta ed era diretto verso Karachi. Durante la manovra d’inverrsione, il mezzo si sarebbe schiantato violentemente contro un pilastro del ponte per poi finire nel burrone. Dopo lo schianto, il mezzo ha anche preso fuoco.

Pullman precipita e prende fuoco: “Almeno 39 persone sono morte”

Difficili le operazioni di riconoscimento delle 39 vittime, morte carbonizzate: “Almeno 39 persone sono morte mentre tre passeggeri sono stati salvati vivi”, sono state le parole dell’assistente commissario Lasbela Hamza Anjum. Dopo l’allarme, i soccorritori hanno provveduto a spostare i cadaveri e i feriti negli ospedali vicini.

Quella del pullman non è stata l’unica tragedia avvenuta in Pakistan. Infatti si apprende del naufragio di una barca con a bordo una trentina di bimbi in gita scolastica sul lago Tanda Dam, nel Khyber Pakhtunkhwa. Secondo quanto riferito, sarebbero dieci le vittime morti di età comrpesa tra i 7 e i 14 anni, mentre altri nove bimbi risultano dispersi e 11 tratti in salvo, sei verserebbero in condizioni critiche.

“L’operazione di salvataggio è ancora in corso”, ha aggiunto un funzionario della polizia locale nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. Tragedie simili che, stando a quanto riferito dalla stampa locale, sarebbero alquanto comuni in Pakistan, a causa soprattutto dell’utilizzo di navi vecchie e sovraccariche. Si ricorda a tal proposito anche la tragedia del 18 luglio scorso sul fiume Indo a Rahim Yar Khan con a bordo 18 donne finite annegate.