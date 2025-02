La storia di un racconto di talento, successo e avversità. Questa è la vicenda di una grande artista nata il 6 gennaio 1986 a Enschede, nei Paesi Bassi, da madre olandese e padre algerino, che ha mostrato fin da giovane una passione per la musica. La sua carriera ha raggiunto l’apice nel 2008, quando ha partecipato alla quinta edizione del talent show tedesco “Deutschland sucht den Superstar” (DSDS), equivalente di “Pop Idol”. La sua voce distintiva, frutto di un’operazione alle corde vocali in giovane età, le ha permesso di distinguersi, portandola a classificarsi tra i primi cinque finalisti.

Poi la carriera da solista che non è decollata e il tracollo totale quando è morta sua madre. Questo evento traumatico ha innescato una crisi profonda, portandola a lasciare la sua carriera e a ritirarsi dalla scena pubblica. Recentemente, è stata avvistata ad Avellino, in Italia, vivendo come senzatetto. Le autorità locali e la comunità si sono mobilitate per offrirle supporto e assistenza psicologica, cercando di aiutarla a superare questo difficile momento.





Rania Zeriri, da cantante di successo a senzatetto ad Avellino

Stiamo parlando della grande Rania Zeriri. Non si sa come sia arrivata proprio ad Avellino, ma la sindaca Laura Nargi ha raccontato che l’ex cantante avrebbe rifiutato qualsiasi tipo di aiuto: “L’obiettivo principale dell’amministrazione è sempre stato quello di offrire a Rania una via d’uscita dalla sua condizione di precarietà, coinvolgendo tutti gli enti preposti per costruire un percorso di recupero e reinserimento nella comunità”. Il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, altro posto dove è stata vista ha fatto sapere: “È intervenuto il servizio sociale del consorzio A02 con la responsabile dott.ssa Marisa Lena che ha programmato interventi di supporto per assicurare ascolto con il servizio di psicologia d’ambito con la dott.ssa Michela Bortugno e la mediatrice linguistico culturale del Consorzio A02 dott.ssa Angela Carpino”.

Ancora il primo cittadino: “Gli operatori hanno garantito a Rania il ristoro con un pasto caldo offerto dal Ristorante La Tavernetta. Nel primo pomeriggio verrà accompagnata presso una comunità che la accoglierà gratuitamente per alcune ore per provvedere all’igiene e alla cura della persona”.

È intervenuto anche il parlamentare napoletano Francesco Emilio Borelli: “Faremo da tramite con l’ambasciata olandese affinché possa essere messa in contatto con la famiglia la storia di Rania è la testimonianza di come ognuno di noi, nessuno escluso, possa vivere, a prescindere dalle condizioni di partenza, dallo stato sociale, dalla professione, dal successo, momenti drammatici e farsi sfuggire dalle mani il controllo della propria vita”.

