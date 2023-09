Precipita aereo, morte 14 persone. Tragedia immane tra i cieli, di nuovo, dopo il terribile schianto di ieri della freccia tricolore in cui ha perso la vita una bimba di 4 anni. Questa volta però a cadere non è un aereo militare, bensì uno da turismo. L’aereo, un Embraer EMB-110 “Bandeirante” turboelica, per un motivo ancora da accertare, è caduto in mezzo alla foresta, non lasciando scampo a nessuna delle quattordici persone all’interno dell’aeromobile. La terribile fatalità è successa in Brasile, precisamente nel cuore dell’Amazzonia.

L’aereo era partito da Manaus, capitale dello Stato di Amazonas, per Barcelos, a circa 400 chilometri di distanza. Proprio qui i turisti avevano prenotato una giornata di pesca, ma per loro il destino aveva decisamente altri piani. L’aereo è quindi prenotato prima della discesa finale, probabilmente a causa delle forti piogge nella remota regione della giungla. Qualche ora più tardi le autorità hanno confermato la morte di tutte e quattordici le persone a bordo.





Si tratta di 14 brasiliani, anche se per attimo qualcuno ha parlato anche di vittime americane a bordo. Notizia smentita quasi immediatamente dalle autorità statunitensi e brasiliane. Non si sa bene cosa sia capitata all’aereo, seguiranno senza dubbio aggiornamenti, dopo il ritrovamento della scatola nera dell’aeromobile.

La piccola città di Barcelos si trova nel cuore della giungla amazzonica. Gli abitanti qui vivono semplicemente di quello che la terra può offrire loro: ovvero agricoltura e pesca. Ultimamente si è sviluppato anche un forte turismo per pesca sportiva e in effetti si tratta forse di una delle sue maggiori attrazioni, in questi ultimi tempi.

A parlare del fatto è anche il sindaco Edson Mendes, che quindi confermato che sull’aereo viaggiavano quattordici persone, di cui due membri dell’equipaggio, e che tra loro nessuno si è salvato. Dalle prime sommarie informazioni, questo veivolo apparteneva ad una compagnia di aerotaxi con sede a Manaus che, secondo le autorità aeronautiche, è operativa da circa una decina d’anni.

