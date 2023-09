“Il mio bambino. Non potrei chiedere un piccolo compagno più incredibile, sfacciato, leale, intelligente e protettivo. Sei tutto il mio mondo”. Questo il post pubblicato sui social dalla padrona di un cane di razza Rottweiler, da pochi giorni ricoverata in ospedale in condizioni gravi e la possibilità che le venga amputato un braccio.

Il fatto è stato raccontato dai quotidiani locali e ovviamente ha fatto notizia il fatto che poco prima dell’incidente la donna avesse postato un messaggio per i suoi due cani Rottweiler: Bronx di sette anni e Harlem di quattro anni. Sul posto è intervenuta anche la polizia e il servizio veterinario, che in queste ore stanno lavorando per capire cosa possa essere accaduto all’interno della villetta.

Nikita Piil, 31 anni, aggredita dai cani dopo aver pubblicato un post sui social

Nikita Piil, 31 anni, è stata portata d’urgenza al Royal Perth Hospital con gravi ferite alle braccia e alle gambe poco prima delle 17:00 di sabato dopo essere stata aggredita dai suoi animali domestici. Come riportano i quotidiani locali i vicini di casa hanno provato a colpire la recinzione con una mazza e a spruzzare l’acqua sui cani nel tentativo di fermare l’attacco, ma senza alcun risultato.

La polizia è arrivata almeno dieci minuti dopo che i vicini avevano sentito per la prima volta le urla di Nikita. La donna è stata soccorsa dallo staff medico e trasportata in condizioni disperate all’ospedale Royal Hospital di Perth, in Australia. Parlando al West Australian, l’allevatore che ha venduto Harlem a Nikita ha detto di essere devastata dalla notizia ma di credere che i cani fossero ben curati e che è improbabile che un Rottweiler possa attaccare qualcuno senza motivo. Poco prima dell’aggressione aveva pubblicato un post con dedica proprio per i suoi cani, che spesso definiva come ”i miei bambini”.

“Penso che in questo caso ci sia stato uno scontro tra i due cani e ho la sensazione che forse Nikita sia stata coinvolta nel tentativo di separare i cani e in qualche modo si sia intromessa. Ecco, penso che sia è successo proprio così”, ha detto l’allevatrice. Bryn Spencer, vicino di casa della 31enne, ha raccontato qualche dettaglio dell’aggressione: “Non avevo un coltello, non avevo niente di veramente utile per fermare la furia dei cani. Tutto quello che potevo fare davvero era guardare questa ragazza mentre veniva fatta a pezzi”, ha raccontato ai quotidiano West Australia.