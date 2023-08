Pilota muore in volo, aereo devia e atterra lo stesso. Il fatto è stato riportato in queste ore ed è avvenuto nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 agosto. Come riporta ItaliaVola & Travel “Il volo LA505 era decollato il 14 agosto alle 22:11 e poco dopo la mezzanotte alle 00:10 ora di Miami ha iniziato una rapida discesa”. A quanto risulta il pilota ha avuto un malore. Probabilmente si è trattato di un infarto. L’uomo è andato in bagno ed è svenuto.

I socccorsi non hanno potuto rianimarlo, per lui non c’è stato nulla da fare. Tutto è avvenuto tre ore dopo il decollo del volo tra Miami, Stati Uniti e Santiago, Cile. L’altro capitano e il copilota sono comunque riusciti a far atterrare l’aero, un Boeing 787-9 di LATAM Airlines (registrato CC-BGI), effettuando una deviazione. L’atterraggio è stato portato a termine alle 23:34 locali a Panama. L’aereo è poi ripartito dopo alcune ore. Nel frattempo, tuttavia, ai passeggeri non è stato detto nulla.

Cosa è successo sull’aereo e la polemica sui passeggeri senza informazioni

Il pilota si chiamava Ivan Andaur e da più parti stanno arrivando ora le condoglianze alla famiglia del Comandante. Nel frattempo, però, c’è spazio anche per una polemica. L’ha lanciata Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, che evidenzia come “I passeggeri del volo sono stati scaricati in aeroporto senza informazioni dalle 12 di notte per quasi 6 ore“.

Subito dopo essersi resi conto che era successo qualcosa al pilota l’equipaggio di cabina ha tentato di rianimarlo in tutti i modi, ma per il Comandante non c’è stato scampo. Immediatamente dopo il tragico evento Latam ha rilasciato una dichiarazione, affermando che “sono stati eseguiti tutti i protocolli di sicurezza necessari per salvaguardare la vita del pilota colpito”.

“Tuttavia – prosegue la nota della società di volo – dopo l’atterraggio e dopo aver ricevuto assistenza a terra, purtroppo il pilota è deceduto“. Dopo la morte del pilota Ivan Andaur i passeggeri, atterrati dopo la deviazione all’aeroporto internazionale di Tucomen a Panama, hanno ricevuto notizie sul volo dopo alcune ore.

