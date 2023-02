C’è una ragione per cui Alli McLaren è stata soprannominata la “donna più sfortunata del mondo”. Come se avere la mascella fratturata dopo essere stata colpita in faccia da un senzatetto che l’ha picchiata non fosse già abbastanza grave. Per un controllo alla mascella rotta l’influencer lha scoperto un tumore al cervello, e poi è stata investita da un’auto mentre andata a fare la chemioterapia.

Alli McLaren ha parlato della sua esperienza in un video da oltre 1,6 milioni di visualizzazioni. Tutto inizia nell’ottobre 2021, due mesi prima che la sua vita prendesse una svolta oscura con una serie di eventi sfortunati. Il primo episodio riguarda l’aggressione da parte di un clochard: “Ha attraversato la strada e l’ho visto con la coda dell’occhio. È corso dritto verso di me e mi ha dato un pugno “, ha detto la McLaren a Media Drum. “Ha rotto anche il mio telefono, che si è rotto per l’impatto, e sono caduta. È successo tutto in circa due secondi”.

Leggi anche: “Mi restano 5 anni di vita”. Malata di tumore a 19 anni. Raccoglie 40mila euro per curarsi, poi la scoperta choc





Alli McLaren, picchiata da un clochard scopre di avere un cancro

“Ho dovuto sottopormi a un intervento chirurgico alla mascella per risolverlo, e il mio sistema immunitario era super debole, e ho finito per contrarre un’infezione e una polmonite“. Ma durante il suo attacco di polmonite, è caduta e ha battuto la testa, provocando una lesione cerebrale traumatica che ha provocato convulsioni. Appena due mesi dopo aver ricevuto il trattamento per le convulsioni, la Alli McLaren ha scoperto di avere un tumore al cervello.

Hanno rimosso la maggior parte della massa, ma hanno prescritto radiazioni per eliminare eventuali cellule residue. Ma mentre Alli McLaren si stava recando in ospedale per le cure al cancro è stata investita da un’auto che non è riuscito a frenare a un segnale di stop. Nell’incidente la giovane si è rotta due piedi ed è ancora in convalescenza.

E sebbene la maggior parte degli dei follower fosse estremamente comprensiva per la difficile situazione di Alli MLaren, alcuni hanno elogiato la senzatetto per aver sferrato il colpo che ha portato alla scoperta del suo tumore. “Va bene, ma il senzatetto ti ha salvato la vita??” è uno dei commenti che ha raccolto oltre 43.000 Mi piace. Nonostante tutto, la giovane è rimasta ottimista riguardo al futuro. “Penso di rimanere forte sapendo che non può essere così per sempre e anche sapendo che un giorno mi sveglierò e non soffrirò più”, ha detto. “Credo che tutto accada per una ragione.”