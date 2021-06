“Mi vuoi sposare?”. Malato di Alzheimer dimentica di essere sposato e fa la proposta alla moglie. Cosa decide di fare la donna

Quella che vi stiamo per raccontare è una storia d’amore. Il protagonista si chiama Peter Marshall, un uomo di 56 anni che vive ad Andover (Connecticut), negli Stati Uniti. L’uomo soffre di Alzheimer precoce da tempo e questo gli ha fatto dimenticare tantissime cose del suo passato, compresa quella di essere sposato da 20 anni. Quello che però non ha dimenticato è l’amore per la moglie. Infatti Peter è sposato con Lisa, di due anni più giovane, proprio da due lunga decadi.

A raccontare questa storia pre primi sono i giornalisti del Washington Post che hanno deciso di amplificare l’amore di quest’uomo per sua moglie. La proposta è arrivata una sera d’inverno dello scorso anno, mentre la coppia americana stava guardando la scena di un matrimonio in tv. Peter Marshall e Lisa erano seduti sul divano, quando il 56enne si è rivolto alla donna della sua vita dicendole: “Dovremmo farlo”. E lei: “Fare cosa?”. “Vuoi sposarmi?”, la replica dell’uomo.

Dopo un attimo di sbandamento, la donna ha capito: Peter Marshall, che da qualche tempo vive con una diagnosi di Alzheimer e demenza precoce, aveva dimenticato che erano già convolati a nozze nel 2009 e che erano ormai trascorsi vent’anni dal momento in cui si erano conosciuti.





Peter Marshall, l’uomo che non dimentica l’amore

Il “sì” di Lisa è arrivato proprio nello stesso periodo in cui le condizioni di Peter Marshall sono iniziate a peggiorare: “E così 20 anni dopo l’inizio della loro storia d’amore e dopo la recente proposta del marito, quello le sembrava il momento perfetto per rinnovare i loro voti”, riporta il Washington Post.

A quel punto, Lisa ha deciso di accettare e organizzare le seconde nozze con lo stesso uomo. Ma non l’ha fatto da sola: ad aiutarla, proprio i figli: Sarah, di professione wedding planner, ha organizzato il matrimonio, mentre Dan, di professione fotografo, ha realizzato degli scatti molto suggestivi.